Un perro busca a su dueño durante el paseo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Durante décadas, la idea de que un perro debe acatar órdenes de manera inmediata e indiscutible ha sido la norma habitual en la convivencia doméstica. Sin embargo, las nuevas corrientes de educación canina proponen dejar atrás la obediencia ciega para enfocarse en el vínculo emocional, las preferencias individuales y el respeto mutuo entre dueños y mascotas. Un cambio de paradigma que cada vez gana más terreno entre los profesionales del sector.

Juan Manuel Liquindoli, durante un podcast de Filosofía Animal, ha abordado los riesgos de educar desde el temor. Para ilustrar su postura, el especialista ha trazado un paralelismo directo con su propia experiencia en la paternidad y la crianza respetuosa de su hija de dos años y medio. “Igual que con los niños”, ha introducido el educador antes de compartir una escena cotidiana de su hogar.

PUBLICIDAD

El especialista ha relatado las dificultades habituales a las que se enfrenta cada noche a la hora del baño, cuando la pequeña prefiere seguir jugando con sus bloques en lugar de ir a asearse. Aunque ha admitido haber probado en una ocasión imponer su autoridad llevándola a la fuerza pese al llanto, ha explicado por qué descartó ese camino: “Yo podría manejarme sistemáticamente así y decir: ‘No, ahora cuando papá dice que hay que ir a bañar, me tenés que obedecer y vamos a bañar’. Pero no es el vínculo que quiero construir con mi hija”.

Un perro salta encima de su dueño para saludar. (Canva)

Frente al conflicto, el experto ha detallado que opta por el diálogo y los acuerdos cotidianos: “Empezamos a dialogar, a negociar. ‘Bueno, gordi, armamos un bloque más y después vos apagás la tele’, porque le gusta apagar la tele. Y terminamos haciéndolo. Quizás tardo unos minutos más, pero yo quiero construir confianza con mi hija, no quiero que me obedezca por miedo y que agache la cabeza”.

PUBLICIDAD

Cómo construir confianza con tu mascota

Al trasladar esta dinámica cotidiana al mundo de los animales de compañía, Liquindoli ha subrayado que los perros no son autómatas diseñados para cumplir mandatos, sino seres sintientes con emociones definidas. “Los perros son animales con preferencias, con cosas que les gustan, con cosas que les dan miedo, con cosas que prefieren y con cosas que les disgustan”, ha señalado el especialista.

Uno de los puntos más críticos de su reflexión ha apuntado a la incoherencia en la que suelen caer muchos dueños al llamar a sus mascotas. Según ha explicado el educador, exigir una respuesta automática carece de sentido si el animal no encuentra un motivo positivo para acercarse o si asocia la llamada con una experiencia desagradable o frustrante.

PUBLICIDAD

Una mujer acaricia a su perro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“¿Qué le estás proponiendo para que vaya? Si cada vez que lo llamás encima lo engañás y le terminás haciendo cosas que no te gustan, ¿qué querés?”, ha cuestionado. De este modo, ha advertido que prácticas habituales —como llamar al perro con entusiasmo solo para regañarlo, encerrarlo o dar por terminado un paseo divertido— acaban erosionando la seguridad del animal y destruyendo la comunicación.

“¿Querés que tu perro te obedezca nada más porque sos vos y porque te tiene miedo, o querés construir confianza con tu perro y que te obedezca porque fuiste construyendo confianza?”, ha concluido Liquindoli, invitando a los tutores a replantearse cómo se relacionan con sus animales.

PUBLICIDAD