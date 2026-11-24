Un doctor observa una radiografía de pulmón (Shutterstock España)

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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado al Ejecutivo autonómico a indemnizar con 200.000 euros a una paciente por el retraso de más de 16 meses en el diagnóstico de un cáncer de pulmón. La Sala ha concluido que esa demora le hizo perder una elevada probabilidad de curación.

La sentencia estima de forma parcial el recurso de la afectada, que reclamaba 259.000 euros, y declara la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria. Según el tribunal, los servicios médicos no valoraron de forma adecuada dos radiografías que ya mostraban signos compatibles con una lesión tumoral.

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La paciente, de 59 años y con antecedentes de tabaquismo, se realizó una radiografía de tórax el 9 de enero de 2023, dentro de un estudio preoperatorio en el Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero. La prueba reveló una lesión de 1,5 centímetros en el lóbulo superior derecho del pulmón.

Seis meses después, en julio de 2023, otra radiografía mostró que la lesión había crecido hasta unos tres centímetros. Pese a esa evolución, los hallazgos no derivaron en nuevas pruebas diagnósticas ni en una ampliación del estudio clínico.

El diagnóstico llegó en abril de 2024, después de que una tomografía axial computarizada (TAC) realizada en una clínica privada detectara una posible neoplasia pulmonar. Más tarde, las pruebas efectuadas en el Hospital Universitario de Burgos confirmaron un adenocarcinoma de pulmón metastásico en estadio IV.

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Los magistrados consideraron acreditado que las radiografías de enero y julio de 2023 exigían una evaluación adicional. Para la Sala, la omisión de esas actuaciones tuvo una relación directa con la pérdida de posibilidades de curación de la paciente.

En los últimos años, han incrementado los casos de negligencias en hospitales del país

Los peritos estimaron una alta expectativa de supervivencia

Aunque no puede determinarse con exactitud el estadio de la enfermedad en enero de 2023, debido a que entonces no se practicaron las pruebas necesarias, los informes periciales señalaron que la supervivencia a cinco años podía situarse entre el 83% y el 90% si el tumor se hubiera detectado en una fase inicial.

El tribunal ha aplicado la doctrina de la pérdida de oportunidad y ha fijado una indemnización a tanto alzado de 200.000 euros, a la que se sumarán intereses legales hasta el pago completo. La sentencia no impone costas a ninguna de las partes.

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La resolución no es firme y puede recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo.

El cáncer de pulmón es el que más muertes provoca

El cáncer de pulmón continúa siendo el que más muertes provoca en todo el mundo, y su impacto no deja de crecer pese a los avances en diagnóstico y tratamiento. Esta enfermedad se desarrolla cuando las células del pulmón comienzan a crecer de forma descontrolada, formando tumores que pueden interferir con la función respiratoria y diseminarse a otras partes del cuerpo.

Según la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), al año se diagnostican 29.000 casos de este tipo de cáncer. De los cuales, según los últimos datos del INE en 2022, más de la mitad fallecieron.

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