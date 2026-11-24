Una mujer descansa en un banco de madera de un parque para recibir luz solar y sintetizar vitamina D. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A pesar de presumir de ser uno de los países más soleados de Europa, entre el 40% y el 50% de la población adulta en España presenta niveles insuficientes de vitamina D. Esta paradoja vuelve cada otoño a las consultas médicas y a los mostradores de las farmacias: aunque el país disfruta de muchas más horas de luz que el norte del continente, nuestro estilo de vida en espacios cerrados impide aprovecharlas. A esto se suma un factor clave: la luz solar que atraviesa un cristal o incide sobre la ropa no activa su síntesis en el organismo.

El impacto de este déficit va mucho más allá de los huesos. Aunque su función más conocida es facilitar la absorción intestinal del calcio y el fósforo para mantener la estructura ósea, la vitamina D actúa en realidad como una hormona esencial para el funcionamiento muscular, la regulación del sistema inmunitario y distintos procesos celulares que protegen frente a la diabetes tipo 2 o las enfermedades cardiovasculares. Cuando sus niveles caen de forma prolongada, aumentan el cansancio, la debilidad muscular, el riesgo de fracturas y la vulnerabilidad ante infecciones respiratorias.

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A diferencia de otras vitaminas, la alimentación apenas aporta una pequeña fracción de las necesidades diarias. La mayor parte se fabrica directamente en la piel cuando recibe la radiación ultravioleta B (UVB) del sol, poniendo en marcha un proceso natural que posteriormente el hígado transforma en la vitamina D activa que se mide en los análisis de sangre. Sin embargo, a medida que avanza el otoño, el sol desciende en el horizonte y sus rayos deben atravesar una capa atmosférica más gruesa, perdiendo por el camino la radiación UVB necesaria para activar este proceso.

Cuántos minutos de sol hacen falta según dónde vivas

Para compensar esa pérdida de intensidad solar, los tiempos de exposición deben multiplicarse respecto al verano. Según datos publicados en la revista científica Nutrients, una persona de piel clara situada en el centro peninsular necesita entre 10 y 15 minutos al mediodía solar en verano exponiendo cara y brazos. En cambio, en octubre, alcanzar ese mismo resultado exige entre 25 y 45 minutos en las horas centrales del día.

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La falta de vitamina D, provocada por escasa exposición solar, dieta insuficiente o problemas de absorción, afecta huesos, músculos e inmunidad. Reponerla requiere sol moderado, alimentos ricos y, cuando es necesario, suplementos indicados por un profesional para evitar complicaciones.

Si se toma como referencia el escenario ideal (cielo despejado, mediodía solar, piel clara y la mitad del cuerpo descubierta), la comparativa entre agosto y noviembre refleja con claridad cómo cae la eficacia del sol en distintas ciudades españolas. En Cádiz pasa de requerir apenas 3 minutos en agosto a necesitar 7 minutos en noviembre; en Madrid sube de 3 minutos en verano a 9 minutos en noviembre; y en A Coruña salta de 3 minutos en agosto a 13 minutos en noviembre.

La superficie corporal expuesta resulta determinante. La cara y las manos apenas representan el 5% de la piel total y generan muy poca cantidad, mientras que descubrir brazos y piernas (entre el 25% y el 35% del cuerpo) multiplica la síntesis. El obstáculo práctico es evidente: con el descenso de las temperaturas y los días nublados, nadie camina en manga corta en noviembre. Además, las personas con piel más oscura necesitan entre dos y cuatro veces más tiempo de exposición para producir la misma cantidad.

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Por eso, cuando la luz solar deja de ser suficiente en los meses más fríos, los especialistas aconsejan reforzar la dieta con pescados grasos como el salmón, la caballa o las sardinas, además de yemas de huevo y setas. En los casos en los que la alimentación no basta —algo habitual en mayores de 65 años o personas que pasan casi todo el día en interiores—, se puede valorar la suplementación en otoño e invierno, siempre bajo recomendación médica.