El uso excesivo de la vitamina D se dispara en la tercera edad: un cuarto de los mayores de 65 años la toma innecesariamente

Suplemento de vitamina D. (Adobe Stock)

El 28,3% de los mayores de 65 años en España estaría tomando suplementos de vitamina D sin necesitarlos. Así lo advierte un informe elaborado por la sanidad pública catalana, que calcula que 390.989 personas mayores de 65 años tenían en 2025 una prescripción activa de vitamina D sin ningún diagnóstico que lo respaldara.

La vitamina D es un complemento esencial para la salud humana. Este nutriente ayuda al cuerpo a absorber el calcio, mineral fundamental para unos huesos fuertes; ayuda a mover los músculos, a combatir bacterias y virus y hasta a que el sistema nervioso retransmita sus mensajes del cerebro al resto del organismo. La vitamina D influye también en el humor: recientes estudios han mostrado la relación entre niveles bajos de esta prohormona y la presencia de síntomas depresivos o ansiosos.

Todas estas características la han convertido en el suplemento definitivo para algunos, que lo consumen y lo recomiendan sin siquiera saber si lo necesitan. Pero tomar un extra de vitamina D sin que el cuerpo lo pida tiene sus consecuencias: unos niveles elevados (hipervitaminosis D) provocan una acumulación de calcio en sangre (hipercalcemia), que causa malestar estomacal, vómitos, dolores e incluso problemas renales.

En España se ha vuelto un problema relevante, especialmente entre los mayores: un documento de la sanidad pública catalana calcula que 390.989 personas mayores de 65 años tenían en 2025 una prescripción activa de vitamina D, pese a no necesitarla. Es decir, uno de cada cuatro mayores (28,3%) estaría tomando un suplemento que no necesita, con sus consecuentes riesgos. “Hay que tener en cuenta que estos diagnósticos suelen estar infrarregistrados en los sistemas de información, por lo que la proporción real de personas con una prescripción de vitamina D potencialmente innecesaria puede ser menor”, apostillan los autores del informe.

Fracturas, cálculos renales y problemas digestivos: las consecuencias de la suplementación

Con el desglose de los datos, se observa que son las mujeres quienes reciben en mayor medida esta prescripción (casi un 40% de ellas), frente a solo el 13,8% de los hombres del mismo grupo de edad. Asimismo, apuntan que la frecuencia en la prescripción varía de forma destacable entre los diferentes equipos de atención primaria.

El informe advierte de que esta suplementación tiene sus consecuencias: “Se han descrito casos de hipervitaminosis, con hipercalcemia, hipercalciuria y síntomas digestivos”, explican. Los médicos, además, suelen recetar suplementos combinados de vitamina D y calcio que, en personas que no lo necesitan, aumentan los riesgos de cálculos renales. El consumo de dosis altas suministradas de forma intermitente se relaciona también con un mayor riesgo de caídas y de fracturas, especialmente en mujeres. La sanidad catalana pide “racionalizar la prescripción de vitamina D” para “mejorar la calidad de la atención y optimizar el uso de los recursos sanitarios”.

La falta de vitamina D, provocada por escasa exposición solar, dieta insuficiente o problemas de absorción, afecta huesos, músculos e inmunidad. Reponerla requiere sol moderado, alimentos ricos y, cuando es necesario, suplementos indicados por un profesional para evitar complicaciones.

Intoxicación por vitamina D en España

La suplementación innecesaria tiene sus riesgos y las consecuencias ya se han visto en España. En mayo de 2025, Baleares emitió una alerta sanitaria tras la intoxicación de 16 personas por consumir un suplemento defectuoso de venta online, con consecuencias clínicas graves como hipercalcemia, insuficiencia renal y arritmias.

Desde 2015, el Sistema Español de Farmacovigilancia ha recibido 80 notificaciones de intoxicación por vitamina D. Del total reportado, el 52% fueron graves y el 31% requirieron ingreso hospitalario. Estos números motivaron a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) en marzo de 2019 a emitir un comunicado en el que advertía del incremento de los casos de sobredosis a causa de medicamentos que contienen vitamina D, tanto en menores como en adultos.

El problema está en la toma de una dosis superior a la recomendada por el médico: entre los adultos, era el propio paciente el que sobrepasaba los límites, mientras que entre los niños, se les administraba dosis muy superiores a las recomendadas de forma preventiva, suministrando fármacos para adultos no autorizados para uso pediátrico. La Aemps pidió a los médicos seleccionar la presentación del fármaco adecuada y explicar bien a los pacientes la pauta a seguir. A los farmacéuticos, les solicitaba comprobar “la presentación y pauta posológica” y revisar con los padres y pacientes la dosis a seguir.