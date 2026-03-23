El PP se querella contra Tezanos por subestimar “deliberadamente” a su partido en el CIS: “Cuando se cometen tantos errores y no se corrigen, es manipular”

El Partido Popular presentará este lunes una querella contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por “manipular” los datos de sus encuestas para “inflar” al PSOE.
Así lo ha avanzado este lunes la vicesecretaria de Regeneración del PP, Cuca Gamarra, quien ha criticado que el organismo público subestima “deliberadamente” los resultados de su partido para beneficiar “siempre al mismo”. “El problema no es que falle, es que deliberadamente se le hace fallar. Y eso es estar al servicio de Pedro Sánchez”, ha añadido.
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