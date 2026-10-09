España

El único evento que podría reunir de nuevo a los príncipes Guillermo y Harry: un homenaje por los 30 años de la muerte de Lady Di

La prensa internacional empieza a especular con un posible reencuentro después de años de distanciamiento

KATTE MIDDLETON, PRÍNCIPE GUILLERMO, HARRY Y MEGHAN KIRSTY O'CONNOR / PA WIRE / DPA (Foto de ARCHIVO) 11/9/2022 ONLY FOR USE IN SPAIN
El posible reencuentro de Guillermo y Harry. (Europa Press)
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El dolor compartido por una pérdida irreparable podría convertirse, una vez más, en el frágil puente capaz de conectar dos vidas que hace tiempo decidieron transitar por caminos opuestos. Desde hace años, la profunda brecha personal e institucional que separa a los príncipes Guillermo y Harry se ha afianzado hasta parecer insalvable. Sin embargo, en los despachos de Buckingham y en el entorno más íntimo de Carlos III, comienza a perfilarse una cita en el horizonte que podría obrar el milagro de volver a reunir a los dos hermanos bajo un mismo techo y con un propósito común.

El año 2027 se presenta en el calendario británico como un momento de profunda carga simbólica y emocional, pues marcará el 30.º aniversario del trágico fallecimiento de la princesa Diana de Gales. Según recogen diversos medios internacionales, entre ellos el portal belga HLN, el actual monarca británico ve en esta dolorosa efeméride la oportunidad perfecta para que sus hijos, de 44 y 42 años respectivamente, dejen a un lado sus insondables diferencias. La intención no es otra que organizar un servicio conmemorativo conjunto, un solemne homenaje que ofrezca un entorno de recogimiento y dignidad donde Guillermo y Harry puedan honrar unidos el legado de su madre.

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La hoja de ruta de este acercamiento encuentra su principal inspiración en el servicio religioso celebrado en 2007, cuando los hermanos oficiaron hombro con hombro el décimo aniversario de la muerte de Lady Di. Aquel evento dejó una imagen de inquebrantable unidad familiar que ahora, casi dos décadas después, desde Palacio se anhela recuperar. Se afirma que el rey Carlos III ya ha manifestado su firme apoyo a la celebración de este homenaje compartido, iniciando así una serie de discretos esfuerzos diplomáticos en el seno de la familia que previsiblemente se mantendrán hasta finales del verano de 2027.

La distancia entre los príncipes Harry y Guillermo

A pesar de los nobles deseos del rey, la realidad cotidiana impone una lectura mucho menos optimista. Los observadores más veteranos de la Casa Real británica y los analistas de la crónica social se muestran bastante escépticos ante la viabilidad de este plan de reconciliación.

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Un nuevo libro pone en jaque a la monarquía británica. En sus memorias, el hermano de la princesa Diana desvela conversaciones y episodios desconocidos, como su pelea con Carlos para evitar que Guillermo y Harry caminaran tras el féretro de su madre.

El distanciamiento entre los hermanos trasciende las fronteras geográficas y se ha evidenciado en cada coincidencia pública; de hecho, informaciones recientes apuntan a que en su último encuentro en el verano de 2024, Guillermo y Harry no llegaron a intercambiar ni una sola palabra. Periodistas como Tom Sykes coinciden en señalar que, a día de hoy, las perspectivas de presenciar una auténtica y genuina reconciliación fraterna son extremadamente escasas, independientemente de la carga emocional que revista el acto.

Las discrepancias sobre el legado de Diana

Más allá de los desencuentros personales, la gestión de la memoria de la propia princesa Diana añade una capa extra de complejidad a la relación. Las tensiones podrían agravarse ante la perspectiva de nuevos proyectos mediáticos centrados en la vida de la difunta princesa, un terreno en el que ambos hermanos han chocado. Como subraya la experta en realeza Ingrid Seward, “Guillermo ha dejado claro que quiere que su madre y su legado descansen en paz”.

Imagen de archivo de Lady Di con los príncipes Guillermo y Harry (Grosby)
El posible evento por la muerte de Lady Di. (Grosby)

Mientras el heredero al trono asume una agenda cada vez más exigente, con actos recientes como el nombramiento de caballero a una leyenda del rugby, el aniversario de 2027 se perfila como la última gran baza de la Corona para forzar una tregua, aunque sea momentánea, en el seno de los Windsor.

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