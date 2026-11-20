Vista de la barrera marítima que el gobierno español instaló en la frontera con Marruecos en Ceuta, tras los cruces masivos de migrantes. (REUTERS/Pedro Nunes)

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La frontera marítima entre España y Marruecos en Ceuta volvió a ser escenario de tensión este jueves. Embarcaciones de las fuerzas de seguridad marroquíes interrumpieron durante varias horas los trabajos de ampliación del espigón de El Tarajal, una infraestructura estratégica situada junto a la localidad vecina de Castillejos que el Ejecutivo español decidió reforzar tras la entrada masiva de migrantes registrada los pasados 30 y 31 de julio, un episodio que el presidente Pedro Sánchez llegó a definir como un “ataque a la soberanía”.

El incidente se desencadenó alrededor de las 11:40 horas, apenas unas horas después de que el buque especializado desplazado desde Algeciras comenzara las tareas de perforación y encofrado del fondo marino bajo la ejecución de la empresa semipública Tragsa. Según ha podido recabar El Mundo de fuentes de las propias obras, varias embarcaciones del Estado marroquí —entre ellas patrulleras y hasta seis lanchas neumáticas— aparecieron por sorpresa y se posicionaron justo en el área de trabajo para advertir de que ese espacio pertenece a Rabat y no a España.

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En esta línea, portavoces de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) confirmaron que el buque español había quedado anclado en una demarcación reclamada por el país vecino, por lo que las dotaciones alauitas exigieron el cese inmediato de la actividad. El bloqueo en el mar coincidió además con fricciones en tierra firme: la Gendarmería marroquí impidió temporalmente el paso de excavadoras españolas en la denominada zona de nadie, mientras maquinaria pesada del país vecino realizaba movimientos de tierra y arena en su lado de la frontera.

La frontera del Tarajal, a 15 de septiembre de 2024, en Ceuta (España) (Antonio Sempere/ Europa Press)

El proyecto se reanuda este viernes

Ante el bloqueo, las autoridades españolas ordenaron frenar la obra durante la tarde del jueves. Hasta el lugar se desplazó el delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, acompañado por mandos de la Guardia Civil, llegándose a evaluar el despliegue del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), una medida que finalmente se descartó. Paralelamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores abrió canales de comunicación con Rabat para desbloquear la situación, aunque no ha trascendido el contenido de las conversaciones ni si Marruecos ha retirado formalmente su reclamación territorial.

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Pese al parón, fuentes del Ministerio del Interior han confirmado que la normalidad regresó a primera hora de este viernes y que el buque especializado de Tragsa ya vuelve a perforar el subsuelo marino en el mismo punto. Asimismo, fuentes del Gobierno autónomo dan por resuelta la incidencia registrada en la frontera terrestre, donde habían frenado el paso de las excavadoras, de modo que todo el dispositivo técnico vuelve a operar a pleno rendimiento en el entorno de El Tarajal.

Barrera flotante de contención, a 2 de agosto de 2026, en Ceuta (España). (Marcos Moreno/ Europa Press)

Unas obras de siete millones de euros

Más allá del incidente, la maquinaria continúa este viernes con las labores de micropilotaje a unos veinte metros de profundidad para levantar las columnas de cimentación de la nueva estructura. El proyecto busca prolongar entre 100 y 150 metros lineales el actual espigón —que hasta ahora apenas se adentra unos 50 metros en el mar— mediante cerramientos de malla antitrepa, elementos superiores curvados y un sistema de barreras flotantes de hasta 350 metros adicionales, un modelo de balizamiento permanente que posteriormente se replicará también en Benzú.

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La intervención cuenta con un plazo de ejecución de tres meses y un presupuesto estimado de siete millones de euros para el recrecimiento y prolongación del espigón (dentro de una inversión global de nueve millones al sumar los dos millones destinados al balizamiento). El objetivo del Ejecutivo es blindar uno de los puntos más vulnerables del perímetro fronterizo y sustituir las boyas provisionales instaladas el pasado 1 de agosto, que comenzaron a deteriorarse pocas semanas después.