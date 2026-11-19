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Ceuta, 19 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido este jueves en Ceuta al propietario de una vivienda que "coaccionaba" a migrantes, dos de los cuales estaban en la casa en el momento de la entrada policial, y en cuyo interior también se ha determinado que se vendía cocaína y heroína.

Según ha informado en un comunicado la Jefatura Superior de Policía, el operativo se ha llevado a cabo a primera horas de la mañana de este jueves en la barriada del Príncipe al tener conocimiento de que el inmueble era utilizado como "casa-patera" para los migrantes que entraron a la ciudad a finales de julio.

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El operativo, llevado a cabo por funcionarios adscritos a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) y a la Unidad de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), se ha saldado con la detención del propietario del inmueble tras hallar en su interior a dos migrantes marroquíes.

En el registro realizado en la vivienda situada en la calle Este de la barriada del Príncipe se incautaron también dosis preparadas para la venta de cocaína y heroína, casi un kilogramo de cocaína y dos kilogramos de hachís.

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El organismo judicial encargado de la investigación es el Juzgado Número Uno de Ceuta.

El detenido presuntamente coaccionaba a los migrantes que estaban en la vivienda, por lo que será puesto a disposición judicial por delitos de tráfico de drogas y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. EFE

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