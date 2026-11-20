El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y la exdiputada de la oposición Dinorah Figuera posan para una fotografía con sus delegaciones durante la jornada de clausura del tercer ciclo de conversaciones de diálogo nacional entre el Gobierno venezolano y la oposición, en Caracas, Venezuela, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

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El chavismo y la oposición venezolana prevén terminar este viernes 20 de noviembre la cuarta ronda del diálogo que promueve Estados Unidos para encauzar la transición en Venezuela, un proceso que debería desembocar en la convocatoria de elecciones presidenciales. Según fuentes vinculadas a las negociaciones citadas por EFE, desde el viernes 13 la discusión se ha concentrado en varias leyes sobre derechos políticos y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, cuyo delito de financiamiento suele imputarse a manifestantes.

La organización no gubernamental Foro Penal, que documenta las detenciones por motivos políticos, contabilizaba 321 presos políticos en Venezuela el 9 de noviembre.

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Las delegaciones se reúnen a puerta cerrada en el hotel Gran Meliá Caracas, en el centro de la capital. La del Gobierno encargado la encabeza Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La opositora la dirige Dinorah Figuera, que presidió la Asamblea Nacional elegida en 2015. Solo se ha permitido la entrada de fotógrafos a algunas sesiones.

Es la primera ronda desde que María Corina Machado volvió a Venezuela, el 25 de octubre, tras más de diez meses en el exilio. La líder opositora no participa en la mesa, aunque ha respaldado su éxito.

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Fuera de las sesiones formales, los negociadores opositores se reunieron durante la última semana con representantes de pueblos indígenas para conocer los problemas de sus comunidades. También consultaron a expertos petroleros con el propósito de exigir al Gobierno transparencia en los contratos de explotación de crudo firmados con otros países.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y la exdiputada de la oposición Dinorah Figuera se dan la mano al firmar acuerdos durante la jornada de clausura del tercer ciclo de conversaciones de diálogo nacional entre el gobierno venezolano y la oposición, en Caracas, Venezuela, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

El proceso se puso en marcha después de la operación militar con la que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero. Maduro está detenido en Nueva York, acusado de narcoterrorismo y narcotráfico, cargos que rechaza. Delcy Rodríguez, que era su vicepresidenta, asumió la presidencia encargada con el aval del Gobierno de Donald Trump. Las conversaciones formales empezaron el 6 de agosto y suceden a una larga lista de negociaciones fallidas entre chavismo y oposición, entre ellas la que se abrió en México en 2021 con mediación de Noruega.

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En la primera ronda, cerrada el 12 de agosto, las partes pactaron la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos magistrados son afines al chavismo. Ese trámite ha llegado hasta la recepción de candidaturas para los nuevos jueces. En la misma ronda acordaron gestionar la recuperación de 31 toneladas de oro de las reservas venezolanas depositadas en el Banco de Inglaterra, banco central del Reino Unido, valoradas en aproximadamente USD 4.000 millones y reclamadas desde hace años por el chavismo. Al cierre de la tercera ronda, el 21 de octubre, formaron una comisión paritaria para tramitar la devolución ante las autoridades británicas. El oro sigue en Londres.

La mesa también levantó el bloqueo a portales de noticias venezolanos e internacionales, entre ellos el de la Agencia EFE, y acordó revisar las leyes usadas para inhabilitar a dirigentes políticos. Esa revisión no se ha aplicado todavía.

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Machado es el caso más conocido. La Contraloría General la inhabilitó para ejercer cargos públicos y el TSJ ratificó la sanción en enero de 2024; por esa decisión no pudo inscribirse en las presidenciales de julio de ese año, en las que Edmundo González Urrutia la sustituyó como candidato de la oposición.

El calendario electoral depende del Consejo Nacional Electoral (CNE), el organismo que organiza y escruta las votaciones. El Gobierno de Trump espera que, una vez renovada su directiva, Delcy Rodríguez declare vacante la Presidencia, un paso que abriría un plazo de seis meses para convocar los comicios.

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Al cierre de la tercera ronda, el 21 de octubre, las dos delegaciones ratificaron su voluntad de celebrar elecciones presidenciales, pero no fijaron una fecha. Figuera dijo entonces al diario El Nacional que aspiraba a que se celebraran “por lo menos a finales del próximo año o a comienzos de 2028”. Al abrir esta ronda, en un video difundido el 13 de noviembre, resumió el punto en el que está la negociación: “Estamos en proceso de consolidación del TSJ y por fin incorporar el tema del CNE”.