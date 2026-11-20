Recogida de tapones de plástico para reciclar. (Ecoembes)

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Fenja, una adolescente de 13 años del cantón suizo de Turgovia, ha reunido cerca de 100 kilos de tapones de botellas de plástico con un objetivo: contribuir a la financiación de la formación de perros guía para personas con discapacidad visual. Su colección, que ocupa dos estructuras para palés en el taller de sus abuelos, requiere incluso el uso de una carretilla elevadora para moverla.

La joven empezó a guardar los tapones hace tres años, después de ver un cartel en una tienda. El aviso invitaba a los clientes a entregar tapas de plástico para apoyar a la Escuela de Perros Guía de Suiza Oriental, una entidad que recibe 30 céntimos de franco suizo (32 céntimos de euro) por cada kilo de material recogido.

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Y desde entonces, Fenja convirtió este gesto cotidiano en una bonita acción. Cada vez que tiene una botella de tereftalato de polietileno, conocido como PET, entre las manos, piensa en conservar el tapón. “En cada bolsillo de mi chaqueta hay un tapón”, explicó la adolescente al medio público suizo SRF.

La familia y los vecinos se sumaron a la recogida

El proyecto pronto superó el ámbito personal. La familia de Fenja comenzó a guardar los tapones que encontraba y otros vecinos del pueblo también le entregan bolsas con material. La acumulación llegó a tal punto que dejaron de contar cada unidad de forma individual. Fenja y sus familiares hicieron una prueba con una bolsa y contabilizaron unos 5.000 tapones. Después abandonaron el recuento porque el volumen total ya era demasiado elevado. Al pesar la colección, comprobaron que había alcanzado aproximadamente 100 kilos de tapones de PET. Algunos medios locales han estimado que esta cantidad equivaldrían a unas 25.000 unidades.

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(Freepik)

El material se guarda en el taller de los abuelos de la adolescente, repartido en dos grandes contenedores para palés. Por su peso y tamaño, la familia utiliza una carretilla elevadora para trasladarlos. Fenja describe el conjunto como una acumulación de colores similar a un arcoíris.

Su meta es reunir seis millones de tapones

La adolescente ha fijado una meta mucho mayor: seis millones de tapones. Según explicó, esa cantidad permitiría cubrir el coste completo de la formación de un perro guía. Aun así, asume que necesitará varios años para alcanzarla. “Me hace feliz y también me enorgullece que hayamos reunido tantos en tan poco tiempo”, afirma Fenja en declaraciones recogidas por SRF. La recogida mantiene así una doble finalidad: evita que el plástico termine como residuo y transforma ese material en recursos para la preparación de animales de asistencia.

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Por ahora, los cerca de 100 kilos almacenados en el taller familiar representan una parte reducida de su propósito final. Fenja, sin embargo, ha decidido seguir guardando cada tapón que encuentra hasta acercarse a los seis millones necesarios para financiar la formación de un animal.