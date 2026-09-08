Los deberes pendientes de Transportes y la DGT tras un verano trágico: la cifra de víctimas de tráfico no mejora por el abandono de las carreteras secundarias

Imagen de archivo de una carretera secundaria. (Europa Press)

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Las carreteras españolas vuelven a vivir un verano trágico. El balance provisional presentado este lunes por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha cerrado con 240 muertes, 10 más que en el mismo periodo del año pasado. ¿Qué puede explicar este dato? Desde la Dirección General de Tráfico (DGT), organismo dependiente de Interior, lo han enmarcado “dentro de la normalidad estadística”, pero desde la asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) no esconden su “preocupación” por el abandono de las carreteras secundarias.

Así lo expone Mario Arnaldo, presidente de la AEA, que matiza en una conversación con Infobae que en un periodo tan corto, “la estadística puede ser muy aleatoria”. Sin embargo, señala que la falta de inversión en la renovación de las carreteras secundarias explica por qué se mantiene casi inalterable la cifra de muertos mientras el dato mejora en las principales. “Son ocho meses con el mismo número de accidentes en vías secundarias, apenas mejora un 2%”, asegura en una conversación telefónica con Infobae.

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Las carreteras secundarias concentran la mayor parte de los accidentes mortales de tráfico en España. Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en autopistas y autovías se registraron 65 accidentes sin víctimas mortales, mientras que en el resto de las vías interurbanas el 17% de los siniestros dejó al menos un fallecido (25 de 175). Y en este sentido, el dato registrado en 2025 se muestra idéntico.

Déficit acumulado de 13.000 millones de euros

La Asociación Española de la Carretera y la Asociación Unificada de Guardias Civiles ya alertaron en julio de 2025 sobre el empeoramiento de las carreteras españolas, que atribuyeron a un déficit acumulado de más de 13.000 millones de euros en mantenimiento.

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El director recuerda que en caso de avería o accidente, el no uso de la V16 puede llevar a sanciones.

La falta de inversión ha dejado miles de kilómetros con problemas de conservación, donde cada vez son más frecuentes los baches, los socavones, las señales desgastadas o ausentes y los arcenes sin mantener. Desde la Guardia Civil añadieron que los reventones de neumáticos por socavones ya son una de las incidencias habituales para muchas patrullas. El Ministerio de Transportes defiende que el pasado mes de abril autorizó una inversión de más de 1.000 millones de euros para la conservación de casi 3.670 kilómetros de carreteras, incluyendo 1.409 kilómetros de vías secundarias.

Cabe matizar que esta no es la única causa que explica los repuntes en verano. Arnaldo explica que hay otros factores, como una mayor ocupación de los coches. Es algo proporcional. En un coche que va lleno de pasajeros, como suele ocurrir en los viajes de verano, habrá mayor probabilidad de que haya víctimas mortales.

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Los coches españoles tienen una edad media de 14,6 años

También influye la falta de renovación de los coches que circulan por las carreteras y que coincide con un peso cada vez mayor de vehículos muy antiguos dentro del censo total. Y en este sentido, el último informe elaborado por IDEAUTO expone que el parque móvil envejece cada año y sitúa la edad media de los turismos en 14,6 años.

Según ANFAC, pese a que el volumen total de vehículos ha crecido un 1,3% -nuevas matriculaciones- hasta 31.706.927 unidades, uno de cada dos coches del parque tiene 10 o más años y los modelos con más de 20 años ya concentran el 29,3% de la cuota total.

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