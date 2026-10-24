Espana agencias

Los agricultores españoles mantienen su lucha climática aunque haya otras prioridades

Guardar

Belén Delgado

Madrid, 24 oct (EFE).- Los agricultores españoles mantienen sus esfuerzos por adaptarse al cambio climático y mitigar sus efectos, aunque en la actualidad se hayan impuesto otras prioridades como la contención de costes derivados de las tensiones geopolíticas.

PUBLICIDAD

Con motivo del día internacional contra el cambio climático, que se celebra este sábado, el director general de Cooperativas Agroalimentarias de España, Gabriel Trenzado, defiende en declaraciones a EFE que llevan "muchos años trabajando en cuestiones medioambientales relacionadas con la productividad".

"Somos los primeros en recibir el impacto climático, haya una iniciativa de Pacto Verde Europeo o no. Esto tiene un efecto directo en la rentabilidad y la competitividad de las explotaciones, y solo hay dos maneras de paliarlo: adaptándose y reduciendo emisiones", afirma.

PUBLICIDAD

En los últimos años se han visto avances con la inversión en energías renovables, la investigación en nuevas técnicas genómicas o el cuidado del suelo, entre otros.

Cooperativas participa en 14 proyectos europeos con organizaciones de otros países en ámbitos como la búsqueda de variedades más resistentes, eficiencia hídrica y alternativas a los fertilizantes.

Trenzado reconoce las dificultades para entrar en esa clase de iniciativas piloto, ya que solo suelen financiarse un 15 % de las propuestas, aunque las cooperativas españolas están en un ratio del 30 % "por la calidad de sus socios".

A partir de ahí, la clave está en aplicar los nuevos conocimientos y técnicas, un "reto de futuro" porque con la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC) -actualmente en negociación- "las inversiones en innovación y en la industria agroalimentaria para ponerlos en práctica van a estar al margen del presupuesto asegurado", recuerda.

A su juicio, se trata de una "debilidad" porque, sin financiación adecuada, el impacto no será el deseado y la transición a una economía más verde se verá "ralentizada".

"Por mucho que nos pongan obligaciones ambientales, el sector tiene sus ritmos por cómo funcionan los mercados. Si no hay rentabilidad, esto es imposible de aplicar. Se hacen inversiones muy fuertes, pero hace falta mucho nivel de coordinación y medir las necesidades", considera.

Por eso, las cooperativas están trabajando "mucho" en el cuaderno de campo digital y el acompañamiento profesional, "clave en la aplicación de las innovaciones", añade.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) estima que la agricultura y la ganadería deberán recortar sus emisiones el 18,6 % para 2030 respecto a sus niveles de 2005, el equivalente a 28,4 millones de toneladas de dióxido de carbono.

Entre las medidas de mitigación están la elaboración de planes de fertilización, el fomento de la rotación de cultivos y los ecorregímenes de la agricultura de carbono, incluidos en el plan estratégico nacional de la PAC 2023-2027.

La coordinadora de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), Helena Cifre, advierte de que "no se puede alimentar a una población creciente de forma saludable y sostenible sin abordar la prevención, la adaptación y la mitigación del cambio climático".

Critica los últimos retrocesos en la UE, donde ha decaído el Pacto Verde, así como la oposición a las medidas ambientales "cuando se han olvidado otras demandas del sector agrario como las relacionadas con la burocracia y los convenios de libre comercio".

Los productores ecológicos reivindican prácticas que incrementan la materia orgánica del suelo y la retención de agua, así como el uso de variedades locales más adaptadas y el reciclaje de nutrientes en las fincas para reducir la dependencia de insumos externos.

"Reclamamos darle el valor que se merece a la producción ecológica y la agroecología, que ha quedado bastante abandonada en España y Europa", denuncia Cifre, para quien se necesita una PAC "más ambiciosa".

La organización ecologista Greenpeace espera que la producción de alimentos sea un "eje central" del futuro Gobierno español tras las elecciones y ve la necesidad de una "transformación justa" como solución a la actual "crisis de asequibilidad".

Entre sus medidas recomendadas están aumentar un 18 % la superficie dedicada a leguminosas en 2050 con vistas a mejorar la fertilidad del suelo y potenciar la ganadería extensiva para disminuir un 80 % las emisiones de ese sector. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Milei llama de nuevo “ladrón corrupto” a Pedro Sánchez a la vuelta de su viaje a Madrid: “Esperemos que la ola azul también llegue a España”

“Hoy está poniendo en riesgo la continuidad de su propia cultura, importando inmigrantes que odian sus valores”, ha añadido el presidente argentino

Milei llama de nuevo “ladrón corrupto” a Pedro Sánchez a la vuelta de su viaje a Madrid: “Esperemos que la ola azul también llegue a España”

La Aemet adelanta un nuevo giro del tiempo en España: las temperaturas volverán a subir hasta los 25 grados en amplias zonas

Los valores de los termómetros serán superiores a los normales para esta época del año, después de días que han sido frescos en buena parte del país

La Aemet adelanta un nuevo giro del tiempo en España: las temperaturas volverán a subir hasta los 25 grados en amplias zonas

Nunca tires estos objetos a la basura: está prohibido y las multas pueden alcanzar hasta 3.000 euros

Pilas, bombillas, aceite de cocina o electrodomésticos pequeños no pueden mezclarse con los residuos convencionales

Nunca tires estos objetos a la basura: está prohibido y las multas pueden alcanzar hasta 3.000 euros

Todo lo que no se vio de los Premios Princesa de Asturias 2026: del error de protocolo de Patti Smith al espontáneo abrazo entre Letizia y la reina Sofía

La ceremonia de este año ha estado marcada por detalles muy humanos entre los miembros de la familia real

Todo lo que no se vio de los Premios Princesa de Asturias 2026: del error de protocolo de Patti Smith al espontáneo abrazo entre Letizia y la reina Sofía

Embalses en España se encuentran al 57,20 % de su capacidad este 24 de octubre

La reserva de agua en el país <p>bajó</p> en un -0,63 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Embalses en España se encuentran al 57,20 % de su capacidad este 24 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de las candidaturas, los sondeos y actos de Sánchez y Feijóo

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de las candidaturas, los sondeos y actos de Sánchez y Feijóo

El Gobierno trabaja a contrarreloj para evitar la multa del Supremo y entregar las listas de los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’: refuerza su personal en los consulados

Milei llama de nuevo “ladrón corrupto” a Pedro Sánchez a la vuelta de su viaje a Madrid: “Esperemos que la ola azul también llegue a España”

El mes de la furia: Europa se levanta por el coste de vida, la vivienda y la corrupción, con 3.100 detenidos, edificios institucionales en llamas y el ejército en las calles

La mayor playa artificial de Europa en un pequeño pueblo de Guadalajara: “El proyecto aberrante y especulativo” que consumirá 32 millones de litros de agua al año

ECONOMÍA

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

Tres errores que disparan la factura de la calefacción: cuidado con la distribución de tus muebles y tus ventanas

Cuánto dinero se llevan los ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2026

Natalia Lara, asesora financiera: “Esta es la razón por la que gastas más cuando pagas con tarjeta en vez de en efectivo”

Antes de las pensiones, jubilarse dependía de la caridad: así sobrevivían los ancianos en la España medieval y en el Renacimiento

DEPORTES

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”

Leo Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 de manos de la princesa Leonor

Luis de la Fuente se rinde a Leo Messi en los Premios Princesa de Asturias 2026: “Su legado es excepcional”

Messi rompe otro récord en los Premios Princesa de Asturias 2026: es el primer futbolista de la historia galardonado en solitario