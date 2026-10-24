Los agricultores españoles mantienen su lucha climática aunque haya otras prioridades

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Belén Delgado

Madrid, 24 oct (EFE).- Los agricultores españoles mantienen sus esfuerzos por adaptarse al cambio climático y mitigar sus efectos, aunque en la actualidad se hayan impuesto otras prioridades como la contención de costes derivados de las tensiones geopolíticas.

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Con motivo del día internacional contra el cambio climático, que se celebra este sábado, el director general de Cooperativas Agroalimentarias de España, Gabriel Trenzado, defiende en declaraciones a EFE que llevan "muchos años trabajando en cuestiones medioambientales relacionadas con la productividad".

"Somos los primeros en recibir el impacto climático, haya una iniciativa de Pacto Verde Europeo o no. Esto tiene un efecto directo en la rentabilidad y la competitividad de las explotaciones, y solo hay dos maneras de paliarlo: adaptándose y reduciendo emisiones", afirma.

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En los últimos años se han visto avances con la inversión en energías renovables, la investigación en nuevas técnicas genómicas o el cuidado del suelo, entre otros.

Cooperativas participa en 14 proyectos europeos con organizaciones de otros países en ámbitos como la búsqueda de variedades más resistentes, eficiencia hídrica y alternativas a los fertilizantes.

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Trenzado reconoce las dificultades para entrar en esa clase de iniciativas piloto, ya que solo suelen financiarse un 15 % de las propuestas, aunque las cooperativas españolas están en un ratio del 30 % "por la calidad de sus socios".

A partir de ahí, la clave está en aplicar los nuevos conocimientos y técnicas, un "reto de futuro" porque con la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC) -actualmente en negociación- "las inversiones en innovación y en la industria agroalimentaria para ponerlos en práctica van a estar al margen del presupuesto asegurado", recuerda.

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A su juicio, se trata de una "debilidad" porque, sin financiación adecuada, el impacto no será el deseado y la transición a una economía más verde se verá "ralentizada".

"Por mucho que nos pongan obligaciones ambientales, el sector tiene sus ritmos por cómo funcionan los mercados. Si no hay rentabilidad, esto es imposible de aplicar. Se hacen inversiones muy fuertes, pero hace falta mucho nivel de coordinación y medir las necesidades", considera.

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Por eso, las cooperativas están trabajando "mucho" en el cuaderno de campo digital y el acompañamiento profesional, "clave en la aplicación de las innovaciones", añade.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) estima que la agricultura y la ganadería deberán recortar sus emisiones el 18,6 % para 2030 respecto a sus niveles de 2005, el equivalente a 28,4 millones de toneladas de dióxido de carbono.

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Entre las medidas de mitigación están la elaboración de planes de fertilización, el fomento de la rotación de cultivos y los ecorregímenes de la agricultura de carbono, incluidos en el plan estratégico nacional de la PAC 2023-2027.

La coordinadora de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), Helena Cifre, advierte de que "no se puede alimentar a una población creciente de forma saludable y sostenible sin abordar la prevención, la adaptación y la mitigación del cambio climático".

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Critica los últimos retrocesos en la UE, donde ha decaído el Pacto Verde, así como la oposición a las medidas ambientales "cuando se han olvidado otras demandas del sector agrario como las relacionadas con la burocracia y los convenios de libre comercio".

Los productores ecológicos reivindican prácticas que incrementan la materia orgánica del suelo y la retención de agua, así como el uso de variedades locales más adaptadas y el reciclaje de nutrientes en las fincas para reducir la dependencia de insumos externos.

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"Reclamamos darle el valor que se merece a la producción ecológica y la agroecología, que ha quedado bastante abandonada en España y Europa", denuncia Cifre, para quien se necesita una PAC "más ambiciosa".

La organización ecologista Greenpeace espera que la producción de alimentos sea un "eje central" del futuro Gobierno español tras las elecciones y ve la necesidad de una "transformación justa" como solución a la actual "crisis de asequibilidad".

Entre sus medidas recomendadas están aumentar un 18 % la superficie dedicada a leguminosas en 2050 con vistas a mejorar la fertilidad del suelo y potenciar la ganadería extensiva para disminuir un 80 % las emisiones de ese sector. EFE