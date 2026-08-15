Caré (Asobio): El mercado ecológico español crece, pero tiene el reto de elevar el consumo

Guardar

Angélica Quintana

Madrid, 15 ago (EFE).- El mercado de la alimentación ecológica en España "está en crecimiento", pero tiene una "asignatura pendiente": "aumentar su baja penetración en los hogares respecto al de otros países europeos", con el apoyo de "campañas divulgativas" sobre las bondades del consumo de estos productos.

PUBLICIDAD

Así lo ha apuntado en una entrevista con Efeagro el presidente de la Asociación Española de Elaboradores y Comercializadores Ecológicos (Asobio), David Caré, que además es el director ejecutivo o CEO de Biogran, la principal empresa de alimentos ecológicos que opera en España y que es filial del grupo francés Ecotone.

Ha explicado que los datos de la consultora Nielsen sobre la venta de las 40 referencias ecológicas más relevantes en las cadenas de distribución apuntan a que "durante 2025, el mercado ecológico en España creció un 7,7 % en valor y un 6,6 % en volumen".

PUBLICIDAD

Además, el panel de consumo alimentario en los hogares que difundió el pasado 31 de julio el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) constata que los productos ecológicos representaron tan solo el 3,3 % del valor y el 2,3 % del volumen de la cesta de la compra de los españoles durante el pasado año.

El gasto per cápita en alimentos ecológicos fue de 68 euros en España el pasado ejercicio, lejos de 481 euros de Suiza, los 373 euros de Dinamarca, los 292 euros de Austria, los 204 euros de Alemania y Suecia o los 178 euros de Francia.

PUBLICIDAD

Y es que, aunque España es el país comunitario con mayor superficie agraria ecológica (2,94 millones de hectáreas, según el MAPA), "lo que se produce es más para la exportación que para el consumo interno", ha agregado.

En España ya se está produciendo un "cambio en los hábitos de consumo", porque "el consumidor busca principalmente funcionalidad en un alimento, que sea sano, que tenga el mejor impacto para mí y, obviamente, el menor impacto para el planeta", ha comentado.

PUBLICIDAD

Caré ha considerado que ahora es un buen momento para "democratizar la alimentación ecológica" y para ello defiende que se realicen "campañas de divulgación y de comunicación" que enseñen el valor del logo de la Eurohoja que aparece en los productos bio envasados.

Ha defendido que se incluyan en los menús de hospitales y colegios la alimentación ecológica y que en las negociaciones de la futura Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea (UE) se apueste por la producción ecológica, "que definitivamente es una respuesta sostenible para hacer frente al calentamiento global".

PUBLICIDAD

El presidente de Asobio ha ensalzado la innovación del sector ecológico, que al no poder usar saborizantes artificiales y ningún producto químico, tiene que acceder a los recursos de la naturaleza, con lo que ofrece más variedades de productos nuevos para hacer sus recetas.

Biogran prevé facturar 60 millones en 2029

El CEO de Biogran ha confirmado que la firma ya ha superado el objetivo de alcanzar una cifra de negocios de 50 millones de euros en 2025 y que su plan pasa por rebasar los 60 millones en 2029.

PUBLICIDAD

Ha detallado que la firma lidera en España las categorías de cereales de desayuno ecológico, tortitas de cereales, bebidas vegetales bio, semillas y otras de menor tamaño.

Biogran "tiene muchas sinergias a nivel de innovación con su matriz", Ecotone -que factura cerca de 700 millones de euros-, tanto a nivel de innovación como en el desarrollo de categorías, ha defendido.

PUBLICIDAD

"Aunque en España el consumo está un poco atrás, a nivel de tendencias de mercado está bastante adelantado", ha señalado antes de poner como ejemplo que "el matcha o la kombucha han tenido aquí un boom mucho antes que en otros países de Europa".EFE