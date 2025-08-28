America Inhouse

Guía para alojamientos seguros y confiables a la hora de viajar con tu mascota

Cada vez más viajeros quieren llevar a sus perros y gatos de vacaciones, pero surge la duda: ¿Cómo encontrar hospedaje pet-friendly? ¿Airbnb es seguro para viajar con mascotas?

Por Soledad Victoria

Guardar
Documentación, kit básico y revisión
Documentación, kit básico y revisión del alojamiento: claves para un viaje seguro con tu mascota.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viajar con perros y gatos dejó de ser una complicación y hoy es parte del estilo de vida de miles de viajeros en México. La tendencia pet-friendly crece a pasos acelerados, pues de acuerdo con datos de Airbnb México, en 2024 las búsquedas de alojamientos que aceptan mascotas aumentaron 35%. Pero con este auge surge una duda clave: ¿cómo encontrar un hospedaje seguro y confiable para ti y tu mascota? ¿Airbnb es la solución segura?

La economía colaborativa y las plataformas digitales como Airbnb han cambiado la forma en que reservamos hospedaje, pero todavía persisten preguntas sobre seguridad, comodidad para las mascotas, transparencia y reglas claras. Por ello te presentamos una breve guía con todo lo que debes saber para viajar con tus mascotas.

¿Qué significa viajar pet-friendly?

Un viaje pet-friendly no solo implica que acepten a tu mascota, sino que el espacio esté adaptado y el anfitrión tenga reglas claras. Los viajeros primerizos suelen buscar orientación paso a paso; los viajeros con más experiencia valoran la eficiencia y ubicación del alojamiento; mientras que familias y grupos priorizan la seguridad y comodidad.

Airbnb y plataformas digitales ofrecen
Airbnb y plataformas digitales ofrecen mayor flexibilidad y confianza para viajar con perros y gatos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En todos los casos, lo que más pesa es la confianza: saber que tu mascota será bien recibida y que, si surge un imprevisto, cuentas con soporte para resolverlo. Aquí es donde iniciativas como las de Airbnb y de sus superanfitriones y embajadores, han comenzado a marcar la diferencia al ofrecer comodidad, confianza y respaldo a los viajeros.

Checklist pet-friendly antes de reservar

Para evitar sorpresas y asegurar una estadía tranquila, considera estos puntos clave:

  1. Documentos en regla
    1. Cartilla de vacunación actualizada.
    2. Certificado veterinario (en viajes nacionales puede ser requerido en algunos estados).
    3. En viajes internacionales, comprobantes físicos y digitales validados por SENASICA.
  2. Veterinarios cercanos
    1. Identifica clínicas veterinarias disponibles 24/7 cerca del alojamiento.
    2. Guarda contactos en el móvil y mapas offline.
  3. Kit básico para tu mascota
    1. Correa extra, placa de identificación y juguetes con su aroma.
    2. Recipientes portátiles para agua y alimento.
  4. Revisión del alojamiento
    1. Usa filtros de plataformas como Airbnb para encontrar alojamientos “se permiten mascotas”.
    2. Confirma con el anfitrión dentro de la app todas las dudas antes de reservar.
    3. Mantén la comunicación registrada en la plataforma, lo cual añade protección.

Hoteles tradicionales vs plataformas digitales como AIrbnb

El turismo pet-friendly en México
El turismo pet-friendly en México crece 35% y exige nuevas garantías de seguridad y respaldo en reservas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras algunos hoteles imponen tarifas adicionales o restricciones poco claras, las plataformas colaborativas como Airbnb ofrecen mayor flexibilidad y transparencia. Los filtros, las reseñas verificadas y las reglas específicas para mascotas permiten tomar mejores decisiones y evitan malentendidos.

La clave está en leer comentarios recientes bajo la etiqueta “viaje con mascotas” y confirmar reglas específicas directamente con el anfitrión.

El papel de Airbnb: confianza en cada viaje

En este escenario aparece Airbnb con una comunidad de superanfitriones y embajadores que comparte experiencias, estrategias y buenas prácticas para hacer del alojamiento digital una experiencia más segura y confiable.

Su propuesta responde a las dudas más comunes sobre alojamientos que se adaptan a las necesidades de los viajeros y sus mascotas, desde cómo saber si un anfitrión es realmente confiable, hasta qué hacer si tu mascota genera un daño accidental.

El auge del turismo pet-friendly
El auge del turismo pet-friendly impulsa la demanda de alojamientos seguros para mascotas en México.– (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los embajadores y superanfitriones de AIrbnb buscan educar e inspirar confianza en los viajeros:

  • Promueve la transparencia en normas y políticas.
  • Difunde información sobre seguros y coberturas por incidentes.
  • Ofrece recomendaciones verificadas de anfitriones con historial confiable.
  • Refuerza la comunidad digital donde los viajeros comparten reseñas reales y consejos prácticos.

Seguridad y confianza: la nueva hospitalidad digital

Hoy, la hospitalidad digital no se mide solo en precios o ubicación, sino en confianza. Desde mapas interactivos con clínicas veterinarias, hasta políticas de cancelación claras y soporte 24/7, las plataformas están evolucionando para atender a un viajero más informado.

El turismo pet-friendly en México está en auge, pero la seguridad y la confianza siguen siendo la clave. Gracias a comunidades de embajadores y superanfitriones como las de Airbnb, los viajeros pueden reservar con mayor tranquilidad, sabiendo que su experiencia está respaldada por anfitriones comprometidos con la seguridad y el bienestar de cada huésped, humano o de cuatro patas.

Temas Relacionados

AirbnbMéxicoAlojamiento digitalTurismo pet-friendlyPerrosGatosviajesmascotasalojamientoseguridadconfianza

Últimas Noticias

Fútbol en América Latina: cómo la tecnología transforma el juego dentro y fuera de la cancha

La tecnología, a través de herramientas como el VAR y el análisis de datos, está cambiando la forma en que aficionados y profesionales viven este deporte

Fútbol en América Latina: cómo

Internet fijo en el Perú: fibra óptica concentra más de 7 de cada 10 conexiones, ¿por qué crece la preferencia?

El país cuenta con más de 4 millones de accesos a internet fijo, de los cuales cerca de 3 millones corresponden a conexiones de fibra óptica

Internet fijo en el Perú:

Patinetas eléctricas regresan a Bogotá: así funciona el nuevo sistema de alquiler

Tras algunos años de ausencia, las patinetas eléctricas regresan a Bogotá con un sistema de alquiler más seguro y regulado, que ya opera en fase piloto en Chapinero

Patinetas eléctricas regresan a Bogotá:

“Comunicación viral y tendencias digitales”: expertos analizan en Lima nuevas formas de conectar con las audiencias

Se trata de un congreso que aspira a “fortalecer la formación profesional y abrir nuevas perspectivas en el mundo de la comunicación”, destacó Sonia Alvarado Del Águila, directora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UCV

“Comunicación viral y tendencias digitales”:

Escuelas con agua: porque aprender también depende del acceso al agua

El aprendizaje no solo depende de libros y maestros: también requiere de condiciones básicas, higiene y espacios seguros ¿Por qué el agua es clave para la educación en México?

Escuelas con agua: porque aprender
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alertan que Colombia podría sufrir

Alertan que Colombia podría sufrir un apagón por cambios que busca hacer el Gobierno Petro

Christian Daes respondió a señalamientos sobre presuntos vínculos con el cartel de Sinaloa: “Cuando el mediocre no puede”

Madre permitió que el padrastro los quemara y sumergiera en tambos; Fiscalía detiene a pareja en Edomex

Dólar: cotización de cierre hoy 28 de agosto en Colombia

Valor de cierre del euro en Colombia este 28 de agosto de EUR a COP

INFOBAE AMÉRICA
Italia está en alerta roja:

Italia está en alerta roja: lluvias torrenciales y riesgo de desbordamientos ponen en jaque al norte del país

Al menos 24 muertos y 55 heridos en un ataque achacado a las RSF en El Fahser (Sudán)

El padre del senador Uribe afirma que la condena al menor que mató a su hijo es un "insulto a Colombia"

La Casa Blanca confirma el despido de la directora de los CDC, a la que no considera "alineada" con Trump

La emiratí Adnoc venderá el 3% de las acciones de su división logística por unos 279,4 millones de euros

ENTRETENIMIENTO

La extraordinaria transformación de Emma

La extraordinaria transformación de Emma Stone para la película “Bugonia” que ha generado revuelo en redes

La presunta hija secreta de Freddie Mercury arremetió contra la biopic “Bohemian Rhapsody”: “Está llena de falsedades”

La fuerte caída de Anne Hathaway en el rodaje de “El diablo viste a la moda 2”

El regreso del escándalo Ellen DeGeneres: nuevas denuncias reavivan el caso de toxicidad en su programa

El nuevo k-drama con Kim Woo-bin y Suzy presenta su primer tráiler