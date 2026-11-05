España

La gasolina baja un 11%, pero llenar el depósito cuesta 27 euros más que hace un año, mientras el diésel vuelve a subir

El litro de gasolina encadena cinco semanas de descensos y cae hasta los 1,729 euros, su nivel más bajo desde finales de agosto, en tanto que el gasóleo rompe cuatro semanas de caídas y alcanza los 1,898 euros por litro

Una persona coloca un surtidor de gasolina tras cargar el depósito de su coche. REUTERS/Axel Schmidt
Una persona coloca un surtidor de gasolina tras cargar el depósito de su coche. REUTERS/Axel Schmidt
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El precio de la gasolina continúa dando un respiro a los conductores. Por quinta semana consecutiva, el carburante ha vuelto a abaratarse y acumula ya una caída cercana al 11% desde que inició su tendencia descendente a principios de octubre. La evolución del diésel, sin embargo, ha tomado un rumbo distinto: tras cuatro semanas de retrocesos, ha registrado un repunte del 0,58%, según los últimos datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.

En concreto, el litro de gasolina se comercializa de media a 1,729 euros, un 1,25% menos que hace siete días. Este descenso aleja todavía más al combustible de los máximos anuales alcanzados a principios de octubre, después de trece semanas consecutivas de incrementos desde junio. Su precio se encuentra ahora en niveles que no se veían desde finales de agosto.

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La evolución favorable coincide con el refuerzo de las bonificaciones fiscales aprobadas por el Gobierno para contener el encarecimiento de los carburantes. La rebaja aplicada a la gasolina se mantiene en 20 céntimos por litro, frente a los cinco céntimos que estaban vigentes hasta el pasado 1 de octubre.

El diésel rompe su racha de descensos

Al contrario que la gasolina, el gasóleo ha interrumpido su trayectoria bajista y ha vuelto a encarecerse. Su precio medio alcanza los 1,898 euros por litro, tras experimentar un incremento semanal del 0,58%. El repunte llega después de cuatro semanas consecutivas de descensos y pese a que este carburante también cuenta con una bonificación de 20 céntimos por litro desde principios de septiembre.

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El sistema de ayudas forma parte del tercer paquete de medidas impulsado por el Ejecutivo para amortiguar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio. En un principio, las bonificaciones contemplaban descuentos de 20 céntimos por litro en octubre, 13 céntimos en noviembre y seis céntimos en diciembre, tanto para la gasolina como para el gasóleo.

Sin embargo, el encarecimiento del petróleo ha obligado a mantener la rebaja máxima durante noviembre. La medida incorpora una cláusula de salvaguarda automática que permite conservar los 20 céntimos cuando los precios superan el umbral del 15% de incremento establecido por el Gobierno.

El ministro Félix Bolaños anuncia la disposición del Gobierno a escuchar propuestas para un plan anticrisis, mientras el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, detalla su plan basado en la rebaja de impuestos como el IRPF y el IVA energético. Yolanda Díaz y María Jesús Montero exponen la visión del ejecutivo.

Llenar el depósito cuesta hasta 26,78 euros más que hace un año

Pese al alivio que supone la reciente caída de la gasolina, repostar sigue siendo considerablemente más caro que hace doce meses. Para un vehículo con un depósito medio de 55 litros, llenar el tanque de diésel supone ahora un desembolso de 104,39 euros, frente a los 77,60 euros que costaba en el mismo periodo del año anterior. La diferencia asciende a 26,78 euros.

En los vehículos de gasolina, la factura también continúa por encima de la registrada hace un año. Completar un depósito de idéntica capacidad cuesta actualmente unos 95,09 euros, lo que representa 13,58 euros más que los 81,51 euros necesarios entonces.

Detrás de esta evolución se encuentra el encarecimiento acumulado de los últimos meses, que llegó a acercar ambos carburantes a los máximos históricos registrados durante el verano de 2022. En julio de aquel año, la gasolina alcanzó los 2,141 euros por litro, mientras que el diésel llegó a los 2,1 euros.

España mantiene unos carburantes más baratos que la media europea

La evolución de los precios en las estaciones de servicio responde a diferentes variables, más allá de las oscilaciones del petróleo. Entre ellas figuran la cotización específica de cada carburante, el coste de las materias primas, los impuestos, la logística y los márgenes comerciales. Además, las variaciones del crudo no se trasladan de forma inmediata al surtidor, sino que existe un desfase temporal entre ambos movimientos.

En comparación con el resto de Europa, España mantiene unos precios inferiores a los promedios comunitarios. La gasolina sin plomo de 95 octanos cuesta aquí 1,729 euros por litro, frente a los 1,929 euros de media en la Unión Europea y los 2,003 euros de la eurozona.

Una diferencia similar se observa en el gasóleo. Mientras que en España el litro se sitúa en 1,898 euros, la media comunitaria asciende a 2,153 euros y la de los países de la moneda única alcanza los 2,203 euros. Así, pese al reciente repunte del diésel y al coste todavía elevado de llenar el depósito, los conductores españoles siguen pagando menos por ambos carburantes que la media europea.

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