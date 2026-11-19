Salchichas frescas, una materia prima con la que cocinar estofados y guisos (Magnific)

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Si buscas un plato fácil y económico, que esté listo en menos de una hora y que guste a todo el mundo, estas salchichas con patatas con salsa de tomate y vino son una excelente opción. Este sencillo guiso se cocina con pocos ingredientes y se hace prácticamente solo. El resultado logra unas salchichas doradas y unas patatas tiernas y suaves, además de una salsa llena de sabor, de esas de ‘toma pan y moja’, que conquistará a toda la mesa.

Para la receta, utilizaremos salchichas frescas, que pueden ser de cerdo o de pollo según prefiramos. Una carne procesada bastante económica de la que no conviene abusar, pero que nos permite preparar recetas riquísimas y fáciles para alegrar la comida de vez en cuando.

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Receta de estofado de salchichas con patatas y salsa

El estofado de salchichas con patatas se prepara en una cazuela, dorando primero las salchichas para luego cocinarlas junto con las patatas dentro de un sofrito ligado con caldo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos. Tiempo activo: 20 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.



Ingredientes

8 salchichas frescas de cerdo o pollo

800 g de patatas

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 pimiento verde

1 zanahoria

200 g de tomate triturado

100 ml de vino blanco

500 ml de caldo de pollo o verduras

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de pimentón dulce

1 hoja de laurel

Sal, al gusto

Pimienta negra, al gusto

Perejil fresco picado, para terminar

Cómo hacer estofado de salchichas con patatas y salsa, paso a paso

Pela las patatas y córtalas en trozos irregulares. Al romperlas ligeramente al final del corte, soltarán almidón y ayudarán a espesar la salsa. Calienta 1 cucharada de aceite de oliva en una cazuela amplia. Dora las salchichas durante 5-6 minutos. Gíralas para que tomen color por todos los lados. Retira las salchichas y resérvalas en un plato. No es necesario que queden completamente hechas en este punto. Añade el resto del aceite a la cazuela. Incorpora la cebolla, el ajo, el pimiento verde y la zanahoria, todo bien picado. Sofríe las verduras a fuego medio durante 8-10 minutos. Remueve de vez en cuando hasta que estén tiernas. Añade el tomate triturado y cocina durante 5 minutos, hasta que pierda parte de su agua. Aparta la cazuela del fuego durante unos segundos. Incorpora el pimentón y remueve para que no se queme. Vierte el vino blanco y vuelve a poner la cazuela al fuego. Cocina durante 2-3 minutos para que se evapore el alcohol. Agrega las patatas, el laurel, una pizca de sal y pimienta. Cubre con el caldo caliente. El líquido debe llegar casi al nivel de las patatas, sin cubrirlas por completo. Cocina a fuego medio y con la cazuela parcialmente tapada durante 5 minutos. Incorpora las salchichas reservadas y deja que el conjunto cueza otros 15 minutos. Mueve la cazuela con suavidad, sin remover demasiado con la cuchara, para evitar que las patatas se rompan. Comprueba que las patatas estén tiernas y rectifica de sal. Si la salsa queda demasiado líquida, cocina 5 minutos más sin tapa. Deja reposar el estofado durante 5 minutos antes de servir. Termina con perejil fresco picado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por ración:

Calorías: 680 kcal.

Proteínas: 28 g.

Grasas: 38 g.

Hidratos de carbono: 55 g.

Fibra: 7 g.

Sal: depende del tipo de salchicha y del caldo utilizado.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el estofado en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 3 días. La salsa puede espesarse al enfriarse. Para calentarlo, añade un chorrito de agua o caldo y calienta a fuego bajo. También se puede congelar durante 2 meses. Las patatas pueden perder algo de textura después de descongelarse, pero el sabor se mantiene.

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