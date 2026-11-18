Guardar

Madrid, 18 nov (EFE).- Los partidos han dado a conocer este miércoles los equipos que acompañarán a Pedro Sánchez (PSOE) y a Alberto Núñez Feijóo (PP) en el único debate cara a cara entre los principales partidos que habrá antes del 29N.

En medio de la pausa que tanto Sánchez como Feijóo han dado a su campaña electoral para preparar el debate televisado de este jueves (organizado por la Academia de Televisión), ambos partidos han informado sobre los cargos y dirigentes que acompañarán a los candidatos, aunque solo uno, en cada caso, podrá acceder al plató durante las pausas.

PUBLICIDAD

Al término, también habrá una valoración del debate desde la Academia de Televisión a cargo de un miembro de cada partido.

A Sánchez le acompañarán el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio; la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto; la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró; y la directora de comunicación del partido, Ana Manzano.

PUBLICIDAD

Será Diego Rubio quien acceda al plató durante las pausas del debate.

Al término del cara a cara, Torró hará una valoración posterior desde la Academia de Televisión.

Fuentes del partido han asegurado que Sánchez está deseando que llegue el cara a cara y que irá "con los datos de su lado y con ganas de confrontar" el proyecto de progreso del PSOE, frente a "los recortes y la involución del PP".

PUBLICIDAD

Este cara a cara servirá para que los españoles conozcan mejor "lo que nos jugamos" el próximo 29 de noviembre, han añadido las mismas fuentes.

Por su parte, fuentes del PP han explicado que Feijóo irá acompañado por el portavoz nacional, Borja Semper; las diputadas Marta Varela (jefa de Gabinete) y Mar Sánchez; el director de comunicación del PP, Luis de la Matta; y el asesor, Lucas Martinón.

PUBLICIDAD

A plató, en las pausas, entrará Varela como directora de Gabinete y adjunta a la dirección de campaña, señala el PP.

Señalan las fuentes que Feijóo ha preparado el debate en la sede de Génova donde "ha estado estudiando, leído informes y analizando el sentido de sus intervenciones".

PUBLICIDAD

"Está tranquilo, de muy buen humor, y con muchas ganas de poder debatir con el candidato socialista. Llega el momento. Por fin", añade el PP.EFE