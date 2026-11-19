El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

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Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, revisa cuál es el mejor momento del día para usar laluz.

Aquí están las tarifas de la luz, así como las horas del día más caras y más baratas del servicio para este viernes 20 de noviembre.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 20 de noviembre

Precio de media: 141.71 euros por megavatio hora

Precio máximo: 279.32 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 57.15 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este viernes 20 de noviembre, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 58.59 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 57.15 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 57.36 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 58.36 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 60.31 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 65.48 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 94.76 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 164.33 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 186.99 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 141.69 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 93.09 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 72.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 69.76 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 72.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 95.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 140.91 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 204.93 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 260.67 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 279.32 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 263.02 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 259.72 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 240.61 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 206.78 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 198.23 euros por megavatio hora.