El atasco de los Juzgados de lo Social en Madrid deja al turno de oficio sin cobrar: “No hay ningún abogado laboralista en Madrid que no se vea afectado”

Plaza de los Cubos, donde se ubican los Juzgados de lo Social en Madrid (España). (Diego Radamés / Europa Press)

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El Gobierno quiere que los abogados de oficio cobren más. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una reforma del Reglamento de Justicia Gratuita para mejorar la compensación que reciben estos letrados por una labor que garantiza el derecho de defensa y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Pero, por mucho que aumente lo que cobran, de poco sirve si estos profesionales siguen cobrando tarde.

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) denuncia desde hace un mes la situación de colapso que se vive en los Juzgados de lo Social de la capital. Estos tribunales, encargados de despidos improcedentes, casos de acoso laboral o reclamaciones a la Seguridad Social, entre otros, afrontan demoras de tal calibre que han empezado a fijar juicios para 2030.

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El atasco para aceptar demandas, fijar vistas y, en definitiva, resolver procedimientos, supone que los demandantes reciban justicia con tres años de retraso. Para sus abogados, supone quedarse sin cobrar hasta recibir una sentencia.

Tres años de espera para recibir 250 euros

Los abogados de oficio no cobran un salario, sino que reciben una compensación por cada caso que llevan. En la jurisdicción social, cada letrado gana 247,50 euros por procedimiento, pero la retribución no se consigue así como así. “Hasta que el juzgado no dicta un decreto en el que dice que se tiene por presentada la demanda y se señala fecha del juicio, no cobras la primera parte, el 70% del total ”, explica a Infobae la abogada laboralista Silvia Padrón.

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Es decir, para empezar a cobrar por el trabajo, hay que esperar a que los tribunales admitan la sentencia. Pero los Juzgados de lo Social están saturados y tardan cada vez más en responder. Así le ha ocurrido a Padrón: la letrada interpuso en febrero una demanda en nombre de una clienta, pero hasta octubre el juicio no tuvo fecha. Este retraso significa, dentro del turno de oficio, no cobrar durante ocho meses.

La retribución completa no se recibe hasta que hay una sentencia, imposible de recibir sin pasar primero por delante del juez. Para algunos letrados, supondrá esperar al año 2030 para cobrar al completo un trabajo realizado en 2026. Eso si el juicio se celebra en la fecha señalada. “ Hay muchas suspensiones de procedimientos porque no aparece tal testigo o porque han cambiado de juez ”, agrega Padrón.

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Las causas del “caos” en los Juzgados de lo Social

La saturación de los juzgados madrileños no tiene una sola causa, según explica Juan Manuel Mayllo, diputado responsable del Turno de Oficio del ICAM. “Por un lado, hay varias plazas de magistrados y letrados de la administración de justicia sin cubrir. En algunos casos, lo cubre en sustitución el magistrado de otro juzgado de lo social, lo que al final supone que su propio juzgado se vea afectado por el cúmulo de actuaciones”, indica.

Juan Manuel Mayllo, diputado responsable del Turno de Oficio del ICAM. (ICAM)

Otra de las circunstancias que ha favorecido estos retrasos es la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, conocida como Ley de Eficiencia de Justicia, que reorganizó los juzgados españoles. “Ha generado el caos y no existe el mismo control que había de los asuntos antes”, lamenta el letrado.

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Las dificultades, por tanto, empiezan a darse en otras órdenes jurisdiccionales, pero “la situación de colapso que se vive en la jurisdicción social no se replica con igual intensidad en otras”, asegura Mayllo. Según datos del ICAM, estos juzgados cerraron el 2025 con 78.518 asuntos pendientes de resolución, el mayor registro desde el año 2006.

“No hay ningún abogado laboralista en Madrid que no se vea afectado”

Mayllo no es ajeno a la problemática. Él mismo cuenta con casos que no pasarán por el juez hasta finales de 2029, mientras que otras demandas, presentadas entre octubre y diciembre de 2025, ni siquiera tienen emitido el decreto de admisión. “No creo que haya ningún abogado laboralista en Madrid que no se vea afectado por esta situación”, asegura.

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Estos retrasos han hecho que profesionales como Padrón abandonen directamente el turno de oficio. Desde el ICAM, admiten que se produce un “goteo constante” de abogados de este servicio de justicia gratuito para la ciudadanía, pero no lo vinculan a estas demoras, sino a gran variedad de factores, entre ellos, el problema de renovación y la falta de relevo generacional de estos trabajadores.