Bomberos buscan a una persona entre restos de una casa hundida en Riba-roja (Tarragona)

Barcelona, 15 nov (EFE).- Los Bombers de la Generalitat trabajan este domingo en la búsqueda de una persona que podría estar atrapada entre los escombros de una casa que se ha hundido en el municipio de Riba-roja (Tarragona).
Los Bombers han informado de que una casa se ha hundido totalmente por causas que ahora se desconocen sobre las ocho de esta mañana en esa localidad y de que ahora trabajan "con la posibilidad de que una persona haya quedado atrapada".
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En el lugar trabajan los efectivos de diez dotaciones de los Bombers y se han desplazado también a la zona sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). EFE
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