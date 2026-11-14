España

Un camión volcado, un choque mortal y una carretera cortada durante doce horas: así ha sido el fatídico sábado en la AP-7 de Tarragona

El vuelco de un tráiler con lechugas en Mont-roig del Camp desencadenó una colisión trasera que acabó con la vida de un joven transportista de 26 años y obligó a desviar el tráfico

Reabierta la AP-7 en Mont-roig del Camp (Tarragona) tras retirarse los 3 camiones accidentados. (Europa Press)
Reabierta la AP-7 en Mont-roig del Camp (Tarragona) tras retirarse los 3 camiones accidentados. (Europa Press)
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Las carreteras de Cataluña han vivido este sábado una jornada especialmente trágica que se ha saldado con dos víctimas mortales, tres heridos de diversa consideración y un conductor detenido tras darse a la fuga después de provocar un atropello bajo los efectos del alcohol. El mayor foco de siniestralidad se ha concentrado en la autopista AP-7, el principal eje del corredor mediterráneo, que ha llegado a permanecer cortada durante doce horas en sentido norte a su paso por Tarragona.

La cadena de accidentes comenzó poco antes de las cinco de la madrugada en el kilómetro 273,1 de la AP-7, en el término municipal de Mont-roig del Camp. Según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT), un camión que transportaba un cargamento de lechugas volcó sobre la calzada en dirección a Francia, provocando de inmediato una importante retención en la vía.

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Apenas una hora después, y a solo 900 metros al sur de ese primer punto, en el kilómetro 274, la cola generada desencadenó el desenlace fatal: una colisión por alcance entre otros dos camiones. A consecuencia del impacto, falleció uno de los transportistas, un joven de 26 años y vecino de la localidad tarraconense de Constantí. El conductor del otro vehículo resultó herido, menos grave, y fue evacuado al Hospital Universitario Sant Joan de Reus.

El siniestro obligó a cortar por completo la autopista en sentido Barcelona y a habilitar desvíos por la salida 281, a la altura de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, hacia la autovía A-7. Los complejos trabajos con grúas de gran tonelaje para retirar los vehículos accidentados se prolongaron hasta 17:00 horas, momento en que se pudo restablecer la circulación.

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Ambulancia de la SEM, imagen de archivo. (Europa Press)
Ambulancia de la SEM, imagen de archivo. (Europa Press)

Además, en Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), también en la AP-7 en sentido norte, el choque entre un camión y una furgoneta dejó herido grave al conductor de esta última. Poco después, a la altura de Tarragona, otro camión se accidentó en sentido sur, obligando a cerrar un carril. Ya al mediodía, una colisión múltiple entre un camión, dos turismos y una moto cortó dos carriles de la C-33 en Montcada i Reixac (Barcelona), complicando la salida de la capital catalana.

Atropello mortal y fuga hasta Calafell

De forma paralela al caos en las autopistas, la segunda víctima mortal del día se registró poco antes de las ocho de la mañana en la autovía C-31, a la altura de Castelldefels (Barcelona). Un turismo arrolló a un ciclista de 72 años y se dio a la fuga sin prestarle auxilio. Según han detallado medios locales, el vehículo llegó a arrastrar la bicicleta durante más de un kilómetro antes de abandonar la zona en dirección a Tarragona.

Pese a la rápida intervención de cuatro unidades del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) y seis patrullas de los Mossos d’Esquadra, los sanitarios no pudieron salvar la vida del hombre, que se convierte en el décimo ciclista fallecido en las carreteras catalanas en lo que va de año. La investigación policial permitió localizar el coche implicado estacionado en el municipio tarraconense de Calafell, donde los agentes detuvieron al presunto autor, un joven que dio positivo en la prueba de alcoholemia.

Por otro lado, cerca de las diez de la mañana, un motorista resultó herido grave tras salirse de la vía y chocar contra la medianera en la autovía A-2, en El Bruc (Barcelona), por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital de Bellvitge.

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