Muñoz afirma que para el PP el sistema de pensiones es "innegociable" y que su objetivo es asegurar su "sostenibilidad"

06/10/2026 La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España) POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press

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La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha querido dejar claro este jueves que, para su partido, el sistema público de pensiones es "innegociable" y que asegurará su "sostenibilidad" si llega al Gobierno central tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

En declaraciones a los medios de comunicación, Muñoz se ha pronunciado así tras ser cuestionada sobre si se reafirmaba en sus manifestaciones de hace unos días sobre que el actual modelo de pensiones debe cambiar porque "no funciona" y "va a petar".

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"Mi partido se compromete a lo que ha hecho cuando ha gobernado y a lo que hemos dicho durante mucho tiempo: Las pensiones son innegociables, están garantizadas para los pensionistas de hoy y nos comprometemos a garantizar la solvencia del sistema para que los jóvenes del futuro tengan esas pensiones garantizadas", ha señalado.

Respecto a sus manifestaciones de días atrás, ha señalado que se refirió al título del informe de la Airef de 2026 en el que se habla de que "la regla de gasto se cumple, pero que eso no garantiza la sostenibilidad del sistema": "No es algo que diga Esther Muñoz, es algo que dice la Airef, solo hay que leer el informe".

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Ha insistido en que la receta del PP "es garantizar el sistema público de pensiones y que los jóvenes del mañana tengan una pensión exactamente igual que la que tienen hoy nuestros mayores".

Muñoz ha manifestado que la "única realidad y verdad" es que el único gobierno que "congeló las pensiones" en España fue el de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, una medida que contó con el "voto a favor" del actual presidente, Pedro Sánchez, cuando era diputado.

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"Ningún Gobierno de PP lo ha hecho nunca y, desde luego, no lo vamos a hacer, porque para nosotros las pensiones son innegociables, y lo que vamos a hacer es trabajar para garantizar la sostenibilidad del sistema y que los jóvenes de hoy puedan tener garantizadas sus pensiones", ha insistido Muñoz, quien ha restado importancia a sus palabras de días atrás en "un podcast coloquial para jóvenes". "No es una intervención parlamentaria ni ante medios, es una conversación en la que digo algo que viene en los informes de la Airef", ha apuntado.

"Para nosotros el sistema público de pensiones es innegociable", ha insistido Ester Muñoz, quien ha expuesto que la propuesta del presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñéz Feijóo, es que las pensiones se "sigan incrementando conforme al IPC". "Lo que estamos diciendo es que vamos a garantizar la sostenibilidad del sistema, mejorando la economía, que sea más productiva, más competitiva, que los salarios mejoren y que, por tanto, haya más ingresos a la seguridad social gracias al trabajo del país", ha dicho.

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