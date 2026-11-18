Una madre juega con su bebé recién nacido (Magnific)

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España ha logrado romper su tendencia descendente en natalidad: en 2025, nacieron 321.684 niños, un 1,2% más que el año anterior, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Son 3.679 alumbramientos por encima de las cifras de 2024, el primer crecimiento que registra el país desde el año 2008.

La cifra, no obstante, sigue lejos de las de hace una década. En comparación con el año 2015, España registra 98.606 nacimientos menos, un descenso del 23,5%.

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El crecimiento de la natalidad viene impulsado, en parte, por las madres extranjeras, que representaron el 26,1% del total. De los 321.684 nacimientos que tuvieron lugar en España, 83.800 fueron de madre con nacionalidad extranjera, frente a los 110.572 nacidos de madre española.

Los nacimientos se incrementan en España por primera vez desde 2008. (INE)

Las madres extranjeras y mayores de 40 años empujan la natalidad en España

De media, cada mujer tuvo 1,11 hijos en 2025, casi una centésima más que lo registrado en 2024. La natalidad de las mujeres extranjeras continúa siendo superior a la de las españolas, aunque la brecha se reduce ligeramente: unas tienen 1,26 niños de media (0,01 menos que en 2024), mientras que las otras tienen 1,08 hijos (0,01 más que en 2024).

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El incremento de la natalidad viene acompañado por un retraso de la maternidad. La edad media para ser madre ha subido por primera vez desde 2021, situándose en los 32,7 años. La demora se da tanto en madres españolas, que tienen a su primer hijo a los 33,3 años, como en madres extranjeras, que esperan hasta los 30,6 años.

Así, las madres mayores de 40 tuvieron el 10,3% de los niños nacidos en 2025. Hace diez años, representaban el 7,8% del total.

*Noticia en ampliación