José, de 70 años, sostiene en brazos a su perrita Shakira en la estación de Sevilla-Santa Justa. (Andalucía Directo)

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Desde hace un mes y medio, el ritmo frenético de los viajeros que entran y salen de la estación de tren convive con la silenciosa rutina de José. A sus 70 años, este jerezano afincado en Sevilla desde hace medio siglo pasa los días y las noches en el recinto ferroviario de Santa Justa acompañado únicamente por su perrita, Shakira, y un respirador que necesita para sobrellevar una enfermedad pulmonar. Su historia ha provocado una notable ola de solidaridad entre los empleados de la terminal, que se han volcado con él mientras busca un hogar junto a su mascota.

Lejos de pedir caridad, José busca una oportunidad acorde a sus posibilidades económicas. Con una pensión de 628 euros mensuales como único ingreso, asegura que puede destinar hasta 300 euros al alquiler de una habitación donde le permitan residir junto a Shakira, ya que el precio de una vivienda completa queda totalmente fuera de su alcance. “La mitad puedo pagar, la otra mitad para sobrevivir”, explicó ante las cámaras de Canal Sur en el programa Andalucía Directo.

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El deterioro de la situación personal de José se debe a una sucesión de contratiempos que marcaron su vida en los últimos años. Según relató, tiempo atrás vivía en una casa de alquiler, pero la falta de ingresos le impidió continuar haciendo frente a las mensualidades. Tras el fallecimiento de su esposa, decidió trasladarse hasta Jaca, en la provincia de Huesca, para intentar rehacer su vida junto a una de sus hijas.

José, con su respirador y su esterilla a la espalda, posa junto a su perrita Shakira. (Andalucía Directo)

Sin embargo, la convivencia en el municipio aragonés terminó rompiéndose a raíz de una discusión familiar. Sin un lugar al que acudir, José tomó un tren de vuelta hacia Sevilla y acabó instalándose en Santa Justa. Al recordar si alguna vez imaginó verse en una situación así a los 70 años, el hombre rompió a llorar: “Jamás, jamás en la vida”, respondió con la voz quebrada, admitiendo además que su estado de salud es delicado: “Yo no soy inválido, tengo una enfermedad que me ahogo”.

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La única condición es no separarse de Shakira

El caso de José ya es conocido por los servicios sociales y el Ayuntamiento de Sevilla le ha ofrecido una alternativa habitacional en un recurso municipal. No obstante, el septuagenario ha declinado la ayuda de manera rotunda porque la normativa del centro exige que Shakira duerma en un espacio habilitado aparte durante la noche, entregándosela de nuevo por la mañana. Para él, esa separación nocturna resulta inasumible, ya que considera que su fiel compañera es quien le sostiene en medio de la adversidad.

Mientras aparece un arrendador dispuesto a abrirles las puertas, José sobrevive gracias a la red de apoyo espontánea que ha tejido toda la plantilla de Santa Justa. Vigilantes de seguridad, camareros y camareras de las cafeterías y personal de limpieza se turnan a diario para llevarle platos de comida caliente, pienso para Shakira, y mantas con las que protegerse del frío nocturno en el suelo de la estación.

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José recibe comida caliente y su perrita Shakira. (Andalucía Directo)

“Le hemos cogido mucho cariño porque es un hombre muy bueno, muy educado, muy respetuoso”, señalaba una de las empleadas que lo asiste habitualmente, lamentando que una persona de su edad y con problemas respiratorios tenga que soportar las bajas temperaturas en la calle. Por su parte, José no oculta su gratitud hacia quienes se han volcado con él desde su llegada: “Si no fuese por ellos, no sé”.

Ahora, tanto él como los trabajadores de la terminal confían en que la difusión de su caso a través de la televisión y las redes sociales permita encontrar pronto una habitación en Sevilla donde él y Shakira puedan empezar de nuevo juntos, dejando atrás las noches a la intemperie y recuperando la estabilidad que perdieron.

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