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Madrid, 18 nov (EFE).- La Diputación Permanente del Congreso volverá a reunirse previsiblemente el próximo el próximo 26 de noviembre, tres días antes de las elecciones generales, en la que será su última sesión antes de la cita electoral.

Así lo han asegurado a EFE fuentes parlamentarias, que no han desvelado por el momento el orden del día de la sesión de la Diputación.

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Será la quinta vez que se reúna este órgano, que sustituye al pleno cuando las Cámaras están disueltas, desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el adelanto electoral el pasado 5 de octubre.

La primera Diputación Permanente se celebró el 16 de octubre y en ella se debatió el decreto ley de medidas para paliar los efectos de la dana y otro aprobado por el Consejo de Ministros para hacer frente a las consecuencias de la crisis de Oriente Medio.

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En la segunda sesión, que se celebró el 3 de noviembre, compareció a petición propia el ministro de Transportes, Óscar Puente, para informar de su gestión tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Al final de su intervención, anunció su dimisión por sorpresa.

La tercera reunión tuvo lugar el 12 de noviembre y en ella se convalidó el decreto ley con el que el Gobierno busca hacer la vivienda más accesible y frenar la especulación. También se debatió un segundo real decreto que fue rechazado, con el que el Ejecutivo pretendía introducir en España la renovación automática de los contratos de alquiler.

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Y hoy, 18 de noviembre, en plena campaña electoral, la Diputación Permanente se ha vuelto a reunir para someter a convalidación siete reales decretos aprobados por el Gobierno en Consejo de Ministros.

Entre ellos, figuran los que recogen medidas de apoyo financiero para Ceuta, de ayuda a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, y otras de protección de las familias monoparentales y de atención a la dependencia. EFE

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