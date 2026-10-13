‘MasterChef Celebrity Legends’ anuncia su sexto expulsado: “Una señora siempre sabe cuándo tiene que abandonar una fiesta”

Bibiana Fernández, Anabel Alonso y Paz Vega en 'MasterChef Celebrity Legends' (RTVE).

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El programa entra en su ecuador y las cocinas de MasterChef Celebrity Legends están más exigentes que nunca. En la sexta entrega de este lunes 12 de octubre, los jueces anunciaron una medida sin precedentes: no habrá repesca para los concursantes eliminados. Una decisión que dejó sin esperanzas de regreso a los aspirantes que ya habían abandonado el programa y que dio paso a una noche con retos culinarios, invitados especiales y una despedida especialmente emotiva.

Bibiana Fernández se convirtió en la sexta expulsada de la edición después de una última prueba centrada en la repostería. Antes, los participantes tuvieron que descubrir la cocina plant forward, cocinar en equipo en la serranía de Ronda y demostrar su habilidad para reproducir una creación del maestro chocolatero Álex Madrigal.

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La gala comenzó con un anuncio que sorprendió a los aspirantes. Después de recordar las salidas de Mala Rodríguez, Ruth Lorenzo, Pocholo, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Juan José Ballesta, el jurado comunicó que esta edición no contará con una segunda oportunidad para los expulsados. “Es la primera vez en la historia de MasterChef que sucede”, explicaron los jueces, que justificaron la decisión con humor por los quebraderos de cabeza que les ocasionan los concursantes.

El primer desafío llevó a los famosos a familiarizarse con el plant forward, una filosofía gastronómica que da prioridad a los vegetales y reduce el protagonismo de la proteína animal. Con ayuda del chef Andrés Benítez, los aspirantes prepararon elaboraciones sostenibles a partir de los ingredientes de las cajas misteriosas. Mariló Montero, ganadora de una edición anterior de MasterChef Celebrity, y Gabriela Hinojosa, vencedora de MasterChef 13, participaron en la valoración y el cocinado.

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Paz Vega logró imponerse a Juan Betancourt en su particular duelo por el pin de la inmunidad infiel. La actriz presentó un plato inspirado en los veranos que pasaba en el campo de sus abuelos, en Ronda, y recordó las enseñanzas de su abuelo agricultor. Sin embargo, el mejor resultado de la prueba fue para David Bustamante, que se llevó el pin verde. Esta ventaja le permitirá disponer de 20 minutos adicionales en una eliminación y acceder al supermercado sin límite de entradas durante ese cocinado.

Los concursantes de 'MasterChef Celebrity Legends' (RTVE).

Ronda pone el aceite de oliva en el centro

La segunda prueba trasladó a los concursantes hasta la almazara El Toro, en la serranía de Ronda. Allí conocieron el proceso de elaboración del aceite de oliva antes de enfrentarse a un menú de cuatro platos diseñado por el cocinero malagueño Dani Carnero, distinguido con una estrella Michelin. Cada elaboración debía destacar una variedad diferente de este producto.

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Paz Vega y Bustamante fueron elegidos capitanes de los equipos rojo y azul, respectivamente, y tuvieron que dirigir a sus compañeros desde un olivo. El conjunto azul, integrado también por Juan Betancourt, María Escoté, Edu Soto y Santiago Segura, terminó imponiéndose. Los jueces destacaron el buen resultado de sus elaboraciones y el trabajo de Juan, nombrado mejor aspirante de la prueba. El modelo decidió destinar los 4.000 euros de premio a Apanate, una organización que apoya a niños con autismo.

En el equipo rojo, los errores en las preparaciones y la gestión de los aceites terminaron pasando factura. Pese a la derrota, Flo recibió una noticia positiva: Pepe Rodríguez le retiró la insignia humorística que Anabel le había colocado y elogió su actitud durante el cocinado, especialmente su destreza al limpiar los salmonetes.

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Bibiana Fernández en 'MasterChef Celebrity Legends' (RTVE).

Bibiana Fernández se despide entre lágrimas y agradecimientos

Paz, Anabel, Marina Rivers, Flo y Bibiana llegaron a la eliminación con el delantal negro. El reto consistía en reproducir un complejo postre de chocolate de Álex Madrigal, pero antes debían superar un recorrido de láseres en apenas tres minutos para conseguir los utensilios y los ingredientes necesarios. Lo que no recogieran quedaba fuera de su alcance durante el cocinado.

Daniel Illescas, antiguo participante del formato, acudió para acompañar a los aspirantes. Marina Rivers destacó por su precisión y consiguió una elaboración casi idéntica a la del chef invitado. Jordi Cruz alabó su habilidad y Pepe Rodríguez valoró el resultado: “No es un 10, es un 9,75. Sé que quieres la excelencia. Solo verte trabajar da gusto. Estéticamente es la pera”. Flo también recibió buenas críticas, mientras Paz y Anabel lograron salvarse.

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Bibiana, en cambio, no consiguió reproducir el postre con la misma fidelidad que sus compañeros y tuvo que abandonar las cocinas. Lejos de marcharse con amargura, afrontó la decisión con serenidad y dejó una de las frases más emotivas de la noche: “Una señora siempre sabe cuándo tiene que abandonar una fiesta”.

La actriz definió su paso por el programa como un regalo y agradeció la experiencia, el cariño de sus compañeros y el apoyo del equipo. “Soy muy afortunada. Mucha gente me quiere mucho, me respeta, me apoya… Esa es mi vida, ese es mi tesoro. Yo no tengo dinero, pero tengo un legado de amor que es inmenso", afirmó durante su despedida.

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