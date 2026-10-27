La tasa de paro juvenil cae al 23,33 %, pese a sumar 27.100 desempleados en verano

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Madrid, 27 oct (EFE).- La tasa de paro entre los menores de 25 años se situó en el tercer trimestre en el 23,33 %, cuatro décimas menos que la del segundo trimestre, a pesar de sumar en números absolutos 27.100 jóvenes desempleados, de acuerdo con la encuesta de población activa (EPA) publicada este martes.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) fijan un total de 487.100 menores de 25 años en situación de desempleo, frente a los 460.000 del primer trimestre.

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El aumento se ha producido en la franja de 20 a 24 años, con 39.800 desempleados más, hasta 354.100, mientras que en la franja de 16 a 19 años el paro ha disminuido en 12.700 personas, hasta 133.000.

El descenso de la tasa de paro ha sido posible pese a aumentar el número de desempleados debido al incremento de la población activa, que sumó 152.500 jóvenes hasta superar los dos millones de personas menores de 25 años que trabajan o buscan un empleo.

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La ciudad autónoma de Melilla, con un 42,54 %; y Extremadura, con un 34,24, son las regiones que presentan las mayores tasas de desempleo juvenil, seguidas de cerca por La Rioja (30,70 %), Andalucía (29,14 %) y Castilla-La Mancha (28,06 %).

En el tercer trimestre, la tasa de paro bajó en Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Navarra, País Vasco, Ceuta y Melilla; mientras que aumentó en las demás regiones.

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A continuación se adjunta una tabla con los datos de la tasa de paro de los menores de 25 años en el segundo y tercer trimestre de 2026 por comunidades autónomas.

2026T3

2026T2

Total

23,33

23,77

Andalucía

29,14

30,91

Aragón

21,44

21,06

Asturias

25,28

24,14

Baleares

10,31

17,08

Canarias

20,28

27,78

Cantabria

16,06

27,93

Castilla y León

22,20

22,79

Castilla-La Mancha

28,06

31,09

Cataluña

17,44

16,05

Comunidad Valenciana

27,84

27,69

Extremadura

34,24

30,16

Galicia

27,03

26,96

Madrid

23,41

19,81

Murcia

20,78

22,06

Navarra

21,93

27,45

País Vasco

20,96

21,47

La Rioja

30,70

25,67

Ceuta

23,60

47,55

Melilla

42,54

80,18

EFECOM

mvm/jmj