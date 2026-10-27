La tasa de paro juvenil cae al 23,33 %, pese a sumar 27.100 desempleados en verano

Madrid, 27 oct (EFE).- La tasa de paro entre los menores de 25 años se situó en el tercer trimestre en el 23,33 %, cuatro décimas menos que la del segundo trimestre, a pesar de sumar en números absolutos 27.100 jóvenes desempleados, de acuerdo con la encuesta de población activa (EPA) publicada este martes.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) fijan un total de 487.100 menores de 25 años en situación de desempleo, frente a los 460.000 del primer trimestre.
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El aumento se ha producido en la franja de 20 a 24 años, con 39.800 desempleados más, hasta 354.100, mientras que en la franja de 16 a 19 años el paro ha disminuido en 12.700 personas, hasta 133.000.
El descenso de la tasa de paro ha sido posible pese a aumentar el número de desempleados debido al incremento de la población activa, que sumó 152.500 jóvenes hasta superar los dos millones de personas menores de 25 años que trabajan o buscan un empleo.
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La ciudad autónoma de Melilla, con un 42,54 %; y Extremadura, con un 34,24, son las regiones que presentan las mayores tasas de desempleo juvenil, seguidas de cerca por La Rioja (30,70 %), Andalucía (29,14 %) y Castilla-La Mancha (28,06 %).
En el tercer trimestre, la tasa de paro bajó en Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Navarra, País Vasco, Ceuta y Melilla; mientras que aumentó en las demás regiones.
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A continuación se adjunta una tabla con los datos de la tasa de paro de los menores de 25 años en el segundo y tercer trimestre de 2026 por comunidades autónomas.
2026T3
2026T2
Total
23,33
23,77
Andalucía
29,14
30,91
Aragón
21,44
21,06
Asturias
25,28
24,14
Baleares
10,31
17,08
Canarias
20,28
27,78
Cantabria
16,06
27,93
Castilla y León
22,20
22,79
Castilla-La Mancha
28,06
31,09
Cataluña
17,44
16,05
Comunidad Valenciana
27,84
27,69
Extremadura
34,24
30,16
Galicia
27,03
26,96
Madrid
23,41
19,81
Murcia
20,78
22,06
Navarra
21,93
27,45
País Vasco
20,96
21,47
La Rioja
30,70
25,67
Ceuta
23,60
47,55
Melilla
42,54
80,18
EFECOM
mvm/jmj
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