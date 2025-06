Un 27% de los españoles admite no tener suficientes conocimientos financieros,según Funcas

Madrid, 18 jun (EFECOM).- Un 27 % de los españoles considera que sus conocimientos sobre cómo gestionar su dinero son insuficientes o muy insuficientes, una percepción que en el caso de las mujeres alcanza el 30 % y en el de los hombres es de un 24 %, según una encuesta hecha por Funcas a 1.200 personas.

En los hogares de menos ingresos, la cultura financiera es menor y, según el estudio, el 31 % de las personas que viven en hogares con ingresos inferiores a 1.500 euros al mes afirma no tener suficiente cultura financiera, porcentaje que se reduce al 25 % a partir de los 2.000 euros.

La percepción de una insuficiente cultura financiera es menor entre las personas con estudios universitarios, entre los que afecta a uno de cada cuatro, y en el plano ideológico los que se identifican con posiciones de izquierda son más lo que consideran que su conocimiento financiero es insuficiente que los que se sitúan a la derecha del espectro político.

Sólo un 4 % de los entrevistados declara ser titular de criptomonedas, un porcentaje que es del 13 % entre los hombres de entre 18 y 34 años.

Además, un 35 % de los encuestados dicen que no sabe qué son las Letras del Tesoro, un 28 % no conoce las criptomonedas, un 23 % no sabe qué es un fondo de inversión, un 20 % desconoce los depósitos a plazo fijo y un 9 % no saben qué es un plan de pensiones. EFECOM