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Black Friday: así preparan las marcas sus campañas para que acabes comprando

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Belén Escudero

Madrid, 16 nov (EFE).- Aún quedan once días para el Black Friday, pero llevamos desde principios de mes recibiendo un bombardeo de correos y anuncios, que prometen descuentos y ofertas que parecen irresistibles, aunque nada es casual: detrás hay campañas preparadas durante meses y estrategias calculadas para que acabemos comprando cuanto antes y, a veces, cosas que ni siquiera necesitamos.

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¿Cómo se prepara esta maquinaria comercial y qué ocurre en nuestra cabeza para que acabemos cayendo en los ganchos publicitarios? Las claves las dan a EFE José Carlos Cortizo, socio fundador de Velara, compañía especializada en la gestión del negocio digital de marcas, y Albert Vinyals, doctor en Psicología del Consumo y antiguo creativo publicitario.

Para algunas grandes marcas, especialmente de moda, el Black Friday puede concentrar hasta el 40 % de sus ventas anuales, y por eso, como explica el experto en marketing digital, las empresas más profesionalizadas comienzan a preparar sus campañas incluso en el verano o poco después.

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Primero deciden qué quieren conseguir (aumentar las ventas, desprenderse de mercancía almacenada o ganar más dinero por cada artículo vendido) y a partir de ahí se diseña la estrategia publicitaria: los descuentos, los productos y el momento de lanzar cada oferta.

Pero, ¿por qué empiezan las promociones cada vez antes?. Cortizo lo explica con una idea sencilla: el consumidor tiene una cantidad limitada de dinero para gastar y las marcas compiten por hacerse con ella antes que sus rivales.

"Hay una lucha por adelantar esa compra", señala, y anticipar las ofertas, además, permite vender con descuentos menos agresivos y obtener mayores beneficios.

Ese 'bombardeo' de ofertas, además, tiene un efecto psicológico para el consumidor porque, según Vinyals, le va preparando mentalmente para comprar y le hace creer que está tomando una decisión inteligente al anticipar las compras navideñas.

Algunas marcas rebajan toda su web, otras aumentan progresivamente los descuentos para liquidar existencias o promocionan distintas categorías cada día para que el cliente tenga una excusa para volver, pero nada se deja al azar.

Se calcula qué productos rebajar: los que acumulan más existencias pueden recibir mayores descuentos, mientras que los más vendidos sirven de reclamo para atraer compradores.

Y hasta los gastos de envío forman parte de la estrategia. Por ejemplo, se fija el precio de una sudadera un poco por debajo de la cantidad necesaria para conseguir el envío gratis para animar al cliente a añadir al carrito otra prenda de menos precio, como unos calcetines o una gorra, para lograrlo. Así, la empresa aumenta el importe de la compra sin incrementar apenas sus costes de envío.

Las marcas pueden enviar durante estos días al menos un correo diario a sus clientes y en algunos casos dos o tres, pero no todos reciben las mismas ofertas porque distinguen entre clientes habituales, personas que han visitado su web sin comprar y consumidores interesados en determinados productos.

A éstos últimos pueden volver a mostrar anuncios de artículos que consultaron, una técnica conocida como retargeting (publicidad dirigida a personas que ya han visitado una web o que han mostrado interés por un producto para intentar que finalmente lo compren).

Todo está estudiado al milímetro y la IA ayuda a elegir los horarios y a personalizar las promociones. Se estudia cuándo enviar cada mensaje porque las compras suelen aumentar por la noche en Europa, y en España los lunes por la mañana también registran actividad.

Esta publicidad repetida y "el miedo a dejar escapar una oportunidad" pueden hacer que terminemos percibiendo como necesario algo que inicialmente solo nos había llamado la atención, como apunta el psicólogo autor 'El consumidor tarado".

Por ejemplo, si vemos unos zapatos rebajados a 60 euros y nos dicen que la oferta termina en diez minutos, el temor a perder ese supuesto chollo acelera la decisión.

A la cuenta atrás se suman el denominado FOMO (fear of missing out, miedo a perderse una oportunidad o quedarse fuera de algo que están haciendo los demás), las redes sociales y los influencers, que refuerzan esa sensación de que estos días "toca comprar".

La pregunta que queda en el aire es: ¿dónde está la frontera entre la persuasión y la manipulación? Para Cortizo, persuadir es animar a alguien a comprar algo que ya deseaba, mientras que manipular supone engañarle para provocar una decisión que no habría tomado. Anunciar unas últimas unidades inexistentes sería un ejemplo de ello.

Vinyals considera que esa línea es difícil de delimitar, especialmente en internet, donde los reclamos pueden ser mucho más agresivos, y propone algo que para los más impulsivos es difícil de cumplir: dejar pasar un tiempo antes de comprar porque luego uno puede arrepentirse. EFE

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