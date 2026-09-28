Pelucas, tacones y deudas, el precio de participar en ‘Drag Race España’: “Entra gente muy joven y piden préstamos de hasta 20.000 euros”

Todas las concursantes de 'Drag Race España', en montaje de 'Infobae'. (Atresmedia)

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Muchos tienen el sueño de salir en la televisión, saltar al estrellato y vivir del cuento, aunque hay varias formas de materializar este objetivo: desde realities como Gran Hermano, donde lo que importa es tu personalidad y caer bien al público, hasta concursos como La ruleta de la suerte, que valoran la destreza y la inteligencia. En todos ellos se puede ganar dinero con poco esfuerzo. Pero hay un programa en el que, además de carisma, originalidad, descaro y talento, hace falta asumir una importante inversión económica. Hablamos de Drag Race España.

Este concurso de drag queens es una de las decenas de franquicias derivadas del mitiquísimo RuPaul’s Drag Race, quizás el programa que más ha marcado al colectivo LGTBIQ+ en la historia a nivel mundial. Lo curioso del formato es que la competencia comienza desde el momento en el que las concursantes reciben la llamada para participar. En algo menos de un mes, tienen que preparar maquillaje, pelucas y vestuario, entre otras cosas, ya que en cada capítulo hay una pasarela temática, más allá del reto que toque de baile, canto, interpretación, comedia, imitación o costura. El gasto depende de cada ‘reina’, pero puede repercutir directamente en su desempeño en la competición.

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Entonces, ¿cuánto cuesta participar en Drag Race España y qué posibilidades existen de recuperar esa inversión? Para responder a estas preguntas, Infobae se ha puesto en contacto con tres exconcursantes que han vivido experiencias muy diferentes a la hora de afrontar el coste económico.

Entre ellas está Inti, una de las reinas de la primera temporada, una edición que acabó abandonando por decisión propia en el tercer episodio. Su indignación fue pública por el modo en el que se fue, al no sentirse valorada, así que su conclusión personal sobre el esfuerzo económico es clara: “La inversión no es justa para nada, especialmente en España”.

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Inti durante la primera edición de 'Drag Race España'. (Atresmedia)

Cuánto gastan las reinas de ‘Drag Race España’

El nivel de exigencia del programa es muy similar al de la franquicia principal presentada por RuPaul, con la diferencia de que el formato estadounidense lo siguen millones de personas de todo el mundo y sus reinas saltan a la fama y empiezan a cobrar grandes cachés en el mismo momento en el que ponen un pie en la pasarela. Estrella Xtravaganza, finalista de la segunda temporada y representante española en la edición australiana, cuenta a Infobae que las concursantes de España acaban gastando “prácticamente lo mismo” que las americanas.

Para ella, fue un esfuerzo que le mereció la pena por la oportunidad que le brindaron: “Drag Race es una plataforma muy guay, que da una visibilidad a las drags que no tendríamos en ningún otro programa”. Con todo ello, también quiere exponer ese gasto que afrontan con las pasarelas: “Siempre se quiere más espectacularidad en todos los runways que se proponen y llega un punto en el que, luego, ¿qué haces con ese traje? Porque si el look me ha costado 1.500 euros, no me lo voy a llevar en la maleta para ponérmelo en cualquier sitio”.

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Esa exigencia se refleja en la calidad: de las más de 70 temporadas entre diferentes franquicias extranjeras, la cuarta temporada de Drag Race España es la cuarta mejor valorada en IMDB. Su primera temporada alcanza la sexta posición y la segunda es la octava con mayor puntuación. Una excelencia que pagan las concursantes como Inti: “Yo invertí 5.000 euros y me llevé 965 por grabar”.

La inversión de algunas concursantes de 'Drag Race España' con datos de 'Infobae' y 'FormulaTV'

No obstante, es una cifra baja si la comparamos con lo que se gastaron otras compañeras. En entrevistas con FormulaTV tras sus respectivas eliminaciones, reinas de la quinta temporada como Laca Udilla, Dafne Mugler, Ferrxn o La Escándalo confesaron haberse gastado más de 10.000 euros, mientras que Le Cocó, ganadora de la cuarta temporada, señaló que su presupuesto estuvo entre los 15.000 y los 20.000 euros.

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A la hora de conseguir ese dinero, hay algunas historias especialmente conmovedoras, como la de Kelly Passa, que contó al citado medio que pidió a su madre una parte del dinero de la herencia de su abuela: “Lo estaba reservando para comprarme un terreno”. Clover Bish, la segunda mujer cisgénero en participar en Drag Race, reveló que se gastó todos los ahorros que había acumulado para independizarse de casa de sus padres, porque a ella no le podían dar un préstamo y no quería involucrar a su familia como aval: “Tengo que empezar de cero, pero no pasa nada, la vida es muy larga”.

Estrella Xtravaganza consiguió no endeudarse, pero otras concursantes no han corrido la misma suerte: “Tengo compañeras de la tercera o la cuarta temporada que todavía siguen pagando el préstamo”. Con la sexta temporada recién estrenada este domingo 27 de septiembre, hay drag queens que pasaron por el taller años atrás que se siguen recuperando económicamente.

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Estrella Xtravaganza, Samantha Ballentines y Venedita Von Dash, en 'Drag Race España'. (Atresmedia)

La andaluza, que tiene compañeras que se han gastado entre “18.000 y 20.000 euros”, plantea a las futuras concursantes que analicen bien su situación antes de acumular deudas: “Entra gente muy joven, ¿tú te crees que una niña con 24 años tiene que tener un préstamo de 20.000 euros?”. Compara ese riesgo de las benjaminas frente a la ganadora de su temporada, que tenía 46 años y más de 20 de trayectoria: ”Sharonne, con los ahorros que acumuló durante una vida, que tiene su casa comprada, pues igual quiere invertir y gastárselo, aunque también me parece jodido”.

Nadie las fuerza a gastarse más o menos, es una elección personal en la que entran factores como exprimir al máximo el escaparate y arriesgarse por su sueño, pero también el miedo a las críticas de los jueces y de los propios fans, que pueden ser especialmente duros en redes sociales con quienes consideran que presentan una imagen menos pulida.

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No todas las drag queens se endeudan

Hay una diferencia importante entre quienes tienen que pagar por la confección de sus looks y quienes cuentan con habilidades para realizarlos ellas mismas, que tan solo gastan en los materiales y ahorran en mano de obra. “Yo no quería endeudarme y lo conseguí, gracias al cielo, con talento”, explicó Pakita en FormulaTV. En ese aspecto, el triunfo fue para Carmen Farala, que no solo ganó la primera temporada, convirtiéndose en la drag queen más seguida de España y conocida para el gran público con programas como Maestros de la Costura Celebrity, sino que lo logró pese a haber invertido en el programa tan solo 800 euros gracias a sus habilidades de costura.

Carmen Farala en 'Drag Race España'. (Atresmedia)

En ese sentido, la sensatez fue el elemento diferenciador para la experiencia que vivió Kelly Roller, finalista de la tercera temporada: “Aunque la gente vea que soy travesti, en realidad soy empresario y yo tengo que mirar cuánto dinero voy a gastar y cuánto beneficio voy a obtener”. Cuando la drag queen conocida por sus patines recibió las “17 o 19″ pasarelas que tenía que preparar tras pasar el casting, decidió anteponer su visión empresarial a la ilusión inicial: “Me parecía un coste bastante elevado, así que invertí lo justo, teniendo mis modistas de aquí de Torremolinos y sin tirar de ningún diseñador que me cobrara bastante más”.

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Aun así, gastó 7.000 euros en sus trajes, que acabaron siendo duramente criticados por los fans, pese a que logró llegar a la final con sus otros talentos. Fue el coste de entrar con las ideas claras: “Mi idea a nivel empresarial era empezar el programa sin estar endeudado, así que pagué los últimos 500 euros que debía antes del Meet the Queens para que todo lo que yo recibiera fuera un beneficio por parte del programa”.

La visibilidad como moneda de cambio

Con esto sobre la mesa, ¿cómo se recupera el dinero invertido en participar en Drag Race España? En primer lugar, existe un dinero directo que se genera en el propio programa. Los 965 euros que mencionaba Inti corresponden al contrato mensual que se hace en cualquier programa de televisión, como por ejemplo Operación Triunfo. Además, existe la posibilidad de obtener más ingresos directos al ganar retos y, sobre todo, el gran premio final. En las dos primeras temporadas, ganar los retos no tenía ningún tipo de rentabilidad más allá de algún regalo patrocinado, pero a partir de la tercera edición, quien gana el episodio se embolsa también 2.500 euros. En cuanto al premio final, fue de 30.000 euros hasta la quinta temporada, en la que ascendió hasta 50.000. Con esto, sí se observa una intención de progreso de parte de Atresmedia.

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Entrevista con la ganadora de la quinta temporada de 'Drag Race España', Satín Greco

Ganar el concurso es, por tanto, la vía más directa para rentabilizar la experiencia y saldar las posibles deudas acumuladas, pero el grueso de los ingresos puede llegar después de la competición. La visibilidad es la moneda de cambio que da el programa por el esfuerzo sobre la pasarela, la posibilidad de aparecer en uno de los programas de referencia para el colectivo LGTBIQ+ en España: “Pasamos a tener un reconocimiento mediático muy grande, aunque tampoco es que seamos Rosa de España”, reconoce Estrella Xtravaganza.

“Dentro de la comunidad, quien más, quien menos, sabe qué es Drag Race España y conoce a una o a otra, pero que a nosotras nos salga tanto a deber es una cosa que de alguna manera hay que mirarla”, manifiesta la finalista de la segunda temporada. Por su parte, a Inti el escaparate no le pareció suficiente pago: “Ni siquiera estamos en televisión abierta, no nos llevamos esa exposición de la que tanto hablan”.

Es cierto que el programa en España se emite en Atresplayer, la plataforma de streaming de Atresmedia, por lo que solo se puede ver bajo suscripción, aunque según los datos del grupo la audiencia se mantiene en ascenso con cada temporada. Sin embargo, hay una segunda ventana a nivel internacional que es WOW Presents Plus, una plataforma, también de pago, desde la que se pueden ver las temporadas de todas las franquicias de Drag Race en todo el mundo, con lo que consiguen reconocimiento mediático más allá del circuito nacional.

Arantxa Castilla-La Mancha en 'RuPaul's Drag Race UK vs. The World'. (BBC)

Así, las drag queens utilizan la exposición obtenida para aumentar sus contrataciones en discotecas y aumentar el caché de los espectáculos que ya realizaban antes del programa. Al acumular fans en todo el mundo, también pueden traspasar fronteras, como Sagittaria, Clover Bish, La Niña Delantro o Chloe Vittu y sus giras por Latinoamérica.

Una vez dentro de la franquicia, pueden participar en la RuPaul’s DragCon, la convención anual del programa que une a reinas de todo el mundo, en la que pueden monetizar el cariño de sus fans vendiendo su merchandising. También entran en el circuito de RuPaul para poder ser llamadas para una segunda oportunidad en una temporada internacional, que requeriría una nueva inversión, y multiplicar con ello esa visibilidad. Por el momento, solo tres concursantes de Drag Race España han obtenido esta oportunidad: Arantxa Castilla-La Mancha en Reino Unido, Estrella Xtravaganza en Australia y Mariana Stars en México.

La recuperación de la inversión

En las tres primeras temporadas, las concursantes de Drag Race España se aseguraban unos bolos mínimos porque existía una gira oficial del programa llamada El Gran Hotel de las Reinas: “Yo pude pagar lo que debía gracias a la gira”, recuerda Inti, aunque su situación como autónoma le hizo vivir “una pesadilla” más adelante.

Cartel de la gira 'El Gran Hotel de las Reinas'. (Instagram)

Tras esos espectáculos, cada una tuvo que explotar su nombre como pudo, pero para Inti fue un periodo breve: “Duró cuatro meses el boom y luego dejé de tener trabajo, así que en total fueron unos meses intensos de gastar, devolver y deber”. Las concursantes de las siguientes ediciones vivieron esta incertidumbre de una manera diferente después de que dejara de hacerse la gira, ya que tuvieron que buscar por su cuenta los contratos para intentar recuperar su inversión y rentabilizar la exposición.

Todas las concursantes de aquellas temporadas pasaron por ese tour, a excepción de Kelly Roller: “Esta posición de no haber tenido una deuda una vez empezado el programa, a mí me sirvió para poder negociar cosas como la gira del Hotel de las Reinas, porque cuando a mí se me ofrece lo que se me ofrece como contrato, yo podía decir perfectamente que no, cuando otras compañeras necesitaban el dinero para cubrir las deudas que tenían”.

Kelly Roller en 'Drag Race España'. (Atresmedia)

La drag queen aprovechó para volver a Torremolinos y aumentar sus honorarios mientras sus compañeras recorrían el país: “A mí Drag Race España me ha dado lo que yo quería conseguir desde un principio, que es un posicionamiento a nivel nacional, elevar mi caché, elevar mi estatus de vida y poder vivir de una manera más desahogada”.

No obstante, Atresmedia ha vuelto poco a poco a apostar por financiar los espectáculos en directo fuera del programa para devolverles ese impulso a sus reinas. Para la final de la quinta edición se celebró una fiesta bajo la marca This is drag en colaboración con la cadena, mientras que para la edición que actualmente está en emisión, la sexta, ya se han celebrado dos de estas fiestas con todas las concursantes en Madrid y Barcelona.

Cartel oficial de 'This is drag' con las concursantes de la sexta temporada de 'Drag Race España'. (Instagram)

Al fin y al cabo, el programa es solo un escaparate y las concursantes ya se predisponen a que la rentabilidad llegue después, aunque la inversión sea constante: “Mi drag es mi manera de trabajar y mi manera de hacer dinero, pero también es mi hobby y yo gasto bastante dinero en la música o mis videoclips, pero también me da para pagar mi casa y mis caprichos”, narra Kelly Roller, que también saca canciones como Disco Roller.

Por otro lado, Estrella Xtravaganza expone que en ocasiones no es tan fácil encontrar esos locales donde actuar: “También estamos haciendo Drag Race a un ritmo que parece que seamos América y se nos olvida que el terreno de España es cien veces menor”. La andaluza explica que, en el terreno nacional, “si quieres hacer una gira, tienes cuatro sitios a los que ir, principalmente, Barcelona, Madrid, Valencia y, a lo mejor, A Coruña”.

A la hora de ser contratadas, también entra en juego el tipo de reina que se oferta, como bien explica Kelly Roller: “Todos los tipos de drags en Drag Race España son válidos, pero no todos los tipos de drags que aparecen en Drag Race son contratables. Hay drags de algunas temporadas que no funcionan en bares y discotecas, pero que sí que funcionaban en la gira del Hotel, pero la gira fue solo una, ¿luego qué?“. La artista señala que el drag “está bastante ligado al ocio nocturno”, pero donde más se cobra es en los teatros: “Hay compañeras como Las Pilardos o Samantha Ballentines que consiguen llenar teatros, pero es una cosa bastante complicada”.

Le Cocó y Megui Yeillow se unieron como Las Pilardos tras 'Drag Race España'. (Instagram)

Cómo funciona la marca ‘Drag Race’ fuera de España

Ahora bien, ¿cómo funciona el programa lejos de nuestras fronteras? Las reinas contactadas han tenido la oportunidad de compartir experiencias con drag queens extranjeras que les han puesto en contexto. Inti señala que “en Estados Unidos, Reino Unido y Holanda” las concursantes cobran alrededor de “2.000 euros por episodio” para financiar sus pasarelas: “No merece la pena entrar a Drag Race España; si tienen la oportunidad de entrar a otra franquicia, entonces sí”, sostiene, pese a haber conseguido salir airosa tras la gira.

Por otro lado, Estrella Xtravaganza ha podido vivir ambas experiencias, al ser reclutada para una temporada internacional como representante de España en Drag Race Down Under vs. The World, la franquicia australiana: “Nos pagaban 1.500 dólares australianos por cada capítulo que estuviéramos, que es verdad que al cambio son 750 euros, pero ya son 3.000 euros que me he podido ahorrar por estar ahí cuatro capítulos”. Además, le dieron “3.000 dólares antes de entrar” y eran muy puntuales con los pagos: “Literalmente pasas el capítulo y ese día tienes la transferencia hecha”.

En temporadas en las que regresan concursantes, ya como estrellas de renombre, es común cobrar más. Pasó también en nuestro país durante Drag Race España All Stars, en el que las compañeras de Estrella Xtravaganza le contaron que “además del mes de contrato, que son unos 1.000 euros al mes, pero si luego estás solo dos semanas, son 500 euros por grabar”, y también recibieron “3.000 euros de ayuda para hacer vestuario”.

Estrella Xtravaganza en 'Drag Race Down Under vs. The World'. (WOW)

Otro ejemplo se lo dio la ganadora de la primera temporada de Drag Race México, que le confesó lo que se cobra allí: “Cristian Peralta me dijo que le pagaban unos 500 dólares por cada capítulo que estuviera dentro, que tampoco me parece una barbaridad”. La andaluza entiende que “tampoco se puede hacer una macroinversión cada temporada”, pero sí le gustaría que se “renegociase” alguna ayuda inicial como las de otros países: “La gente que está trabajando allí en producción o dirección artística haciendo posible el programa no está yendo gratis”.

Una mirada al futuro de ‘Drag Race España’

Estrella Xtravaganza se gastó 8.000 euros en su paso por la segunda temporada, pero no habla de pedir una financiación íntegra: “Si me hubieran dado una ayuda de 3.000 euros, probablemente yo me hubiera gastado mis 8.000 euros más esos 3.000. El concurso también tiene que entender que nosotras vamos a seguir dando el 200%, pero que necesitamos que ellos empiecen a dar el 100%, no un 70%”. La artista se coloca junto a sus compañeras al señalar el valor principal del formato: “Sin nosotras no se podría hacer el programa y estaría bien que pusieran ese último 30% para no lapidar prácticamente la cuenta bancaria de una travesti”.

En contraposición, Kelly Roller asume que cada una es responsable de presentarse al concurso conociendo las condiciones: “Hablar de que es una injusticia sería bastante absurdo por nuestra parte, porque nosotras sabemos de antemano que tenemos que hacer determinados vestuarios”. Eso sí, como voz de la experiencia, la patinadora hace “un llamamiento” a las drag queens para “que valoren su drag, que le pongan un precio digno y que no lo abaraten”. Además, también pide “empatía” para los empresarios que hay detrás de las discotecas en las que explotan su exposición tras el programa: “Juntos podemos hacer mucho más dinero”.

Las concursantes de la sexta temporada de 'Drag Race España'. (Atresmedia)

Con humor, Pakita planteó hace tan solo unos días en su cuenta de X una solución a esta problemática: “Ojalá y Drag Race hiciera unas audiciones en abierto donde la gente pudiera votar y cada voto cueste un euro que fuera totalmente destinado para la producción del vestuario de esas artistas”. La concursante de la tercera temporada argumenta que “así ganaría el formato porque tendría pasarelas con mayor inversión”, pero sobre todo “ganarían las participantes porque contarían con apoyo económico”.

De esta manera, participar en Drag Race España no termina con las grabaciones. Para algunas reinas, la inversión se recupera con una gira, un aumento del caché o una sucesión de contratos, pero para otras las deudas pueden prolongarse durante años. Entre ambos extremos queda una realidad común: entrar en el programa exige asumir un riesgo económico considerable para acceder a la plataforma del drag más grande de España y del mundo, pero cuya rentabilidad posterior no está garantizada para todas de la misma manera.

Drag Race ofrece algo que difícilmente puede comprarse de otra manera: exposición, pertenencia a una franquicia internacional y la posibilidad de convertir un nombre artístico en una marca. La pregunta, por tanto, quizás no sea cuánto cuesta entrar en el concurso, sino cuánto puede permitirse pagar una reina para perseguir la oportunidad de cambiar su carrera. El premio no siempre son los 50.000 euros de la final, sino que a veces es conseguir que, después de abandonar la pasarela, haya suficientes escenarios al otro lado como para recuperar lo que costó llegar hasta ella.