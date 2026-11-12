Controlado el incendio declarado en una fábrica de quesos en Sevilla

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Sevilla, 12 nov (EFE).- El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla (CPEIS) ha dado por controlado el incendio industrial declarado en las instalaciones de una fábrica de quesos, en el término municipal de Castilleja del Campo.

Los efectivos, según ha informado el consorcio en un comunicado, continúan trabajando en la zona para extinguir por completo el fuego.

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Los bomberos han dividido la intervención en dos grupos de trabajo. El primero se ha encargado de extinguir las llamas en la nave afectada, mientras que el segundo ha establecido un perímetro de seguridad alrededor de otra nave destinada al almacenamiento de productos químicos, que no ha resultado afectada por el incendio.

Durante el operativo, los efectivos han utilizado un dron para vigilar ambas instalaciones y han realizado mediciones de la velocidad y dirección de las rachas de viento, mediante un anemómetro y una brújula, para evaluar la trayectoria de la nube de humo y su posible afección al entorno.

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Además, el consorcio ha mantenido una comunicación permanente con la Guardia Civil y el servicio de Emergencias 112 ante la posibilidad de confinar a la población, si bien no ha sido necesario adoptar ninguna medida de este tipo.

También ha desplazado un vehículo NBQ, para intervenciones con riesgos químicos y biológicos.

Entre las dificultades de la intervención, destaca el acceso con vehículos pesados a la parte trasera de la fábrica debido a la acumulación de barro, por lo que en la intervención ha sido clave el uso de escala.

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La lluvia registrada avanzada la tarde ha reducido la cantidad de humo y ha refrescado las zonas afectadas, ayudando al control de la situación.

​La Sala del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) del Consorcio recibió a las 14:26 horas el aviso simultáneo por parte de la Alcaldía del municipio y del servicio de Emergencias 112 Andalucía alertando del siniestro.

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Se procedió de inmediato a la movilización inicial de las primeras dotaciones de intervención, mientras que Emergencias 112 pidió a las personas que vivían cerca que cerraran las puertas y ventanas para evitar que entre el humo y que se alejaran del entorno del incendio.

​El complejo industrial está compuesto por entre cinco y seis naves con una superficie aproximada de 8.000 metros cuadrados, sin que se hayan registrado daños personales. EFE

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(vídeo)