Libertad para 16 detenidos en Barcelona, 7 con la prohibición de ir a manifestaciones

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Barcelona, 13 nov (EFE).- Los jueces han decretado libertad provisional para 16 de los 52 detenidos por los altercados de Barcelona tras la manifestación celebrada con motivo de la huelga general del 11 de noviembre, y a 7 de ellos se les ha impuesto la medida cautelar de prohibición de acudir a manifestaciones.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado miércoles a 52 jóvenes, seis de ellos menores, por su vinculación con los disturbios ocurridos en Barcelona, en los que se vandalizaron comercios, se quemaron contenedores y mobiliario urbano y se lanzó pirotecnia contra la policía.

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Según informa este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), las causas contra estos 16 jóvenes están abiertas por los delitos de daños, desórdenes públicos, resistencia y atentado a agente de la autoridad.

De los 46 mayores de edad detenidos, 32 son hombres y 14 mujeres, mientras que los menores arrestados son todos chicos, y la media de edad de los 52 detenidos se sitúa en los 24 años.

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De los arrestados, dos ya habían sido detenidos por los disturbios vinculados a Blocus del pasado 24 de octubre en Barcelona: un menor que tenía una orden de alejamiento de manifestaciones y un mayor de edad que ahora ha sido arrestado de nuevo por desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad. EFE