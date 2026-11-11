México

Quién es la mexicana que enamoró a Jordi Wild, el famoso presentador español que fue plantado por Santiago Abascal

El conductor de The Wild Project mantiene una relación con una regiomontana, a quien presumió en redes sociales después de mantener su romance lejos de los reflectores

Jordi Wild portada
(@jordiwild8)
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Jordi Wild vuelve a estar en el centro de la conversación, aunque esta vez su vida sentimental también despierta curiosidad. El famoso youtuber español, quien recientemente enfrentó la cancelación de una entrevista con Santiago Abascal, tiene una relación con una mujer mexicana originaria de Monterrey, Nuevo León, cuya identidad ha preferido mantener en privado.

El comunicador hizo pública su relación durante el verano de 2025, cuando compartió una fotografía junto a su pareja y decidió aclarar algunas especulaciones sobre su vida amorosa. En aquella ocasión explicó que llevaban más de un año juntos y que atravesaban una etapa especialmente feliz.

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“Muy bien, fantásticamente bien. Dios, la mejor del mundo”, expresó al hablar de su novia, dejando ver el cariño que siente por ella. Aunque no reveló su nombre, sí compartió algunos detalles que despertaron el interés de sus seguidores, especialmente por su origen mexicano.

¿Quién es la mexicana que conquistó a Jordi Wild?

(Instagram)
(Instagram)

La pareja del creador de contenido es una joven regiomontana de 32 años, esto dicho hace más de un año, por lo que actualmente tendría 33. Aunque Jordi ha compartido públicamente que mantiene una relación con ella, no ha revelado su nombre ni ha ofrecido mayores detalles sobre su identidad, pues prefiere conservar su intimidad lejos de la exposición mediática.

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El propio presentador explicó que su romance no era reciente cuando decidió publicar la fotografía juntos. “Hace más de un año que estoy con ella”, comentó, dejando claro que su relación llevaba tiempo antes de que sus seguidores conocieran oficialmente esta faceta de su vida.

También aprovechó para aclarar las especulaciones sobre la edad de su pareja. “Sé que parece de veinte, pero treinta y dos”, dijo entre risas. Incluso se dirigió cariñosamente a ella por su nombre, Cris: “No te enfades, te quiero mucho”, demostrando la complicidad que existe entre ambos.

“Viva México”: Jordi Wild presume su amor por una regiomontana

Jordi Wild habla sobre su vida sentimental - (TikTok)

Durante aquella intervención, Jordi no ocultó su entusiasmo por tener una pareja mexicana y aprovechó para hacer varias bromas sobre su cercanía con el país. “Mexicana, regia”, confirmó cuando habló sobre el origen de su novia.

El comunicador también recordó que anteriormente solía hacer comentarios sobre México y Latinoamérica, aunque reconoció que su pareja no siempre le creía cuando expresaba cuánto le gustaba esta parte del mundo. “Ya soy medio mexicano. Ya está, tengo el passing”, bromeó.

Fiel a su sentido del humor, Jordi incluso aseguró entre carcajadas: “Realmente solo estoy con ella por poder hacer bromas de México”. Aunque se trató de una ocurrencia, sus comentarios dejaron ver el cariño con el que se refiere tanto a su novia como a sus raíces regiomontanas.

Jordi Wild mantiene su vida amorosa lejos de los reflectores

the wild project
Jordi Wild del podcast The Wild Project. (Twitter/Jordi Wild)

El romance contrasta con la exposición pública que caracteriza la carrera del español. Jordi Wild, cuyo nombre real es Jorge Carrillo de Albornoz Torres, se convirtió en una figura reconocida de internet gracias a su canal El Rincón de Giorgio, que inició en 2013, y posteriormente consolidó su popularidad con The Wild Project, uno de los proyectos de entrevistas más conocidos del ámbito digital en español.

Ahora, mientras su nombre vuelve a circular por el desencuentro con Santiago Abascal, su relación con la mexicana continúa siendo un aspecto que mantiene bajo reserva. Aunque Jordi ha compartido públicamente lo feliz que se encuentra, ha dejado claro que no tiene intención de convertir su vida sentimental en contenido permanente para sus seguidores.

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