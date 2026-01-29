La Sociedad Española del Dolor pide aligerar los trámites pendientes para el acceso al cannabis medicinal

La falta de información clara sobre los plazos de disponibilidad preocupa tanto a especialistas como a pacientes, quienes han advertido que los avances administrativos no han logrado traducirse en un acceso efectivo a los tratamientos con cannabis medicinal en España. Tal como consignó la Sociedad Española del Dolor (SED), aunque el Real Decreto que regula el uso de estas terapias se publicó en el Boletín Oficial del Estado en octubre, la llegada de estos fármacos a quienes los necesitan, especialmente pacientes con dolor crónico refractario, aún enfrenta importantes demoras y obstáculos.

Según informó el medio, la SED ha solicitado que se aceleren los procedimientos pendientes para que los medicamentos derivados del cannabis estén al alcance de los pacientes en el menor tiempo posible. El coordinador del Grupo de Trabajo de Cannabinoides de la SED, Jesús de Santiago, afirmó que muchas personas que sufren dolor persistente ven en los cannabinoides una opción terapéutica innovadora dentro de una estructura médica regulada. De Santiago explicó que, a pesar de la inclusión reciente de preparados estandarizados de cannabis en el formulario nacional, la falta de comunicación sobre cuándo podrán acceder a estos tratamientos dentro de la práctica clínica ha generado inquietud en el sector profesional.

De acuerdo con la SED, la actual regulación establece que la prescripción de estos medicamentos corresponde a especialistas y que la dispensación se realizará exclusivamente en farmacias hospitalarias. Sin embargo, la entidad científica sostiene que este modelo podría transformarse en el futuro. De Santiago señaló que, actualmente, las farmacias comunitarias ya gestionan la entrega de opioides mayores como oxicodona y fentanilo, por lo que, desde su perspectiva, la dispensación de cannabis medicinal podría extenderse a este tipo de establecimientos, implementando sistemas de control y seguimiento adecuados.

En cuanto a los facultativos habilitados para prescribir cannabinoides, el medio detalla que, en la actualidad, estos incluyen especialistas en áreas como neurología, anestesiología, rehabilitación y oncología, siempre que trabajen en el entorno hospitalario, atiendan a pacientes que cumplan con los criterios establecidos y posean la formación necesaria. La SED plantea que, en un horizonte cercano, sería pertinente permitir que médicos de Atención Primaria puedan recetar estos tratamientos, siempre que cuenten con la capacitación adecuada, sigan indicaciones basadas en la evidencia y excluyan posibles contraindicaciones, de manera similar a lo que sucede con los opioides.

La presidenta de la SED, María Madariaga, agregó que la Atención Primaria desempeña un rol fundamental en la estructura sanitaria y en la coordinación de la prescripción farmacológica, por lo que abogó por que estos profesionales reciban formación específica para poder prescribir y supervisar preparados magistrales a base de cannabinoides.

El medio también recogió la perspectiva de los pacientes a través del testimonio de Carola Pérez, fundadora de la Asociación de Pacientes Dosemociones y del Observatorio Español de Cannabis Medicinal. Pérez califica el reciente Real Decreto como “un primer paso”, aunque insuficiente, ya que no soluciona aspectos importantes relacionados con los métodos de administración, el ámbito asistencial, la capacitación de los profesionales y el reconocimiento de los pacientes en el sistema. Según señaló Pérez, muchas personas desconocen la complejidad del cannabis medicinal, y la información a menudo proviene de fuentes de dudosa credibilidad, lo que subraya la necesidad de considerar a las asociaciones de pacientes como agentes clave para mejorar la efectividad del modelo terapéutico.

Pérez insistió en que la colaboración de los pacientes resulta fundamental para garantizar un acceso seguro y eficaz, ya que la sola regulación no basta para asegurar que los tratamientos lleguen efectivamente a quienes los requieren. Subrayó ante el mismo medio que la voz de los pacientes debe estar presente tanto en el diseño del modelo asistencial como en los estudios clínicos destinados a consolidar la evidencia científica sobre estas terapias.