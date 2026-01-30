Sanidad se abre a flexibilizar la dispensación del cannabis medicinal "si es pertinente"

Madrid, 30 ene (EFE).- El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha admitido este viernes que desde un principio el Ministerio sabía que la regulación del cannabis medicinal "no iba a colmar todas las expectativas", pero ha informado de que se revisará el real decreto a fin de año para flexibilizar la dispensación "si es pertinente".

En la apertura de la jornada 'Medicamentos a base de cannabis' organizada por la Sociedad Española del Dolor (SED), Padilla ha admitido que el real decreto, de octubre de 2025, que regula por primera vez el uso medicinal del cannabis "puede parecer muy estricto, pero es notablemente garantista" y, además, se abre a que la dispensación en ámbito hospitalario pueda llevarse a cabo en farmacia comunitaria.

Según el secretario de Estado, la regulación va a permitir "aprender y modificar el texto en función de la evidencia disponible".

A juicio de Padilla, las diferencias "entre lo real y lo esperado pueden resolverse en el ámbito de la flexibilidad" y ha mostrado el compromiso de revisión a finales de 2026, con el fin de hacer los cambios necesarios esta legislatura.

Ha comentado que en el proceso normativo, Sanidad se ha reunido con otros países en los que la regulación del cannabis medicinal era una puerta para regular con fines recreativos y ha dejado claro que "ese no es el caso de España".

En la jornada de este viernes, la presidenta de la SED, María Madariaga, ha recordado que el real decreto de preparados estandarizados de cannabis limita el uso del cannabis medicinal "a pacientes seleccionados y bajo protocolos rigurosos" por lo que hay tratamientos que no llegan a pacientes que lo necesitan.

Por ello, desde la SED han propuesto que se avance en la dispensación del cannabis medicinal en la farmacia comunitaria y, de forma progresiva, en el ámbito de la Atención Primaria, para atender al paciente con dolor crónico refractario, es decir, con dolor persistente de 3 a 6 meses de duración.

Según la SED, varios estudios avalan la eficacia de los cannabinoides en el dolor crónico, con un perfil de seguridad favorables y sin efectos adversos graves ni signos de adicción.

Entre los pacientes candidatos, la SED cita a aquellos con espasticidad asociada a esclerosis múltiple que no responden a tratamientos convencionales, personas con formas graves de epilepsia y pacientes con náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia, entre otros grupos.

Para la SED sería "deseable" que el médico de familia, debidamente formado, pudiera prescribir cannabinoides en indicaciones con evidencia, del mismo modo que hoy prescribe opioides como otras muchas especialidades médicas relacionadas con el dolor.EFE