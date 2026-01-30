Espana agencias

Sanidad se abre a flexibilizar la dispensación del cannabis medicinal "si es pertinente"

Guardar

Madrid, 30 ene (EFE).- El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha admitido este viernes que desde un principio el Ministerio sabía que la regulación del cannabis medicinal "no iba a colmar todas las expectativas", pero ha informado de que se revisará el real decreto a fin de año para flexibilizar la dispensación "si es pertinente".

En la apertura de la jornada 'Medicamentos a base de cannabis' organizada por la Sociedad Española del Dolor (SED), Padilla ha admitido que el real decreto, de octubre de 2025, que regula por primera vez el uso medicinal del cannabis "puede parecer muy estricto, pero es notablemente garantista" y, además, se abre a que la dispensación en ámbito hospitalario pueda llevarse a cabo en farmacia comunitaria.

Según el secretario de Estado, la regulación va a permitir "aprender y modificar el texto en función de la evidencia disponible".

A juicio de Padilla, las diferencias "entre lo real y lo esperado pueden resolverse en el ámbito de la flexibilidad" y ha mostrado el compromiso de revisión a finales de 2026, con el fin de hacer los cambios necesarios esta legislatura.

Ha comentado que en el proceso normativo, Sanidad se ha reunido con otros países en los que la regulación del cannabis medicinal era una puerta para regular con fines recreativos y ha dejado claro que "ese no es el caso de España".

En la jornada de este viernes, la presidenta de la SED, María Madariaga, ha recordado que el real decreto de preparados estandarizados de cannabis limita el uso del cannabis medicinal "a pacientes seleccionados y bajo protocolos rigurosos" por lo que hay tratamientos que no llegan a pacientes que lo necesitan.

Por ello, desde la SED han propuesto que se avance en la dispensación del cannabis medicinal en la farmacia comunitaria y, de forma progresiva, en el ámbito de la Atención Primaria, para atender al paciente con dolor crónico refractario, es decir, con dolor persistente de 3 a 6 meses de duración.

Según la SED, varios estudios avalan la eficacia de los cannabinoides en el dolor crónico, con un perfil de seguridad favorables y sin efectos adversos graves ni signos de adicción.

Entre los pacientes candidatos, la SED cita a aquellos con espasticidad asociada a esclerosis múltiple que no responden a tratamientos convencionales, personas con formas graves de epilepsia y pacientes con náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia, entre otros grupos.

Para la SED sería "deseable" que el médico de familia, debidamente formado, pudiera prescribir cannabinoides en indicaciones con evidencia, del mismo modo que hoy prescribe opioides como otras muchas especialidades médicas relacionadas con el dolor.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Alcaraz gana la semifinal más larga de la historia del Abierto de Australia

Infobae

Turull (Junts) exige que la Generalitat asuma la dirección de Rodalies y lo ponga en manos de FGC

Turull (Junts) exige que la

García Ortiz paga la sanción económica y el Supremo pide al novio de Ayuso su cuenta para ingresarle la indemnización

Tras saldar el pago impuesto por el Tribunal Supremo, el exfiscal general ofrendó las cantidades fijadas por la sentencia, mientras el alto tribunal solicita a Alberto González Amador los datos bancarios necesarios para proceder al ingreso compensatorio

García Ortiz paga la sanción

Ambros Martín deja de ser el entrenador de la selección femenina

Infobae

Abascal defiende "la interconexión de todas las cuencas" y rechaza el "debate falso" del trasvase del Ebro

Abascal defiende "la interconexión de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia en España no

La Justicia en España no da abasto: la Audiencia Nacional pide crear dos nuevos juzgados ante una situación “próxima al colapso”

El Mando del Espacio asume el “reto de vigilar 210 billones de kilómetros cúbicos” ante la creciente actividad en órbita: NEMO, una nave de “policía espacial”

Cazas españoles interceptan varios aviones rusos cerca del espacio aéreo de la OTAN en el Báltico

Liberan a Jesús Enrique Gómez, el joven español encarcelado desde el pasado mayo acusado de pintar una tanqueta de la policía revolucionaria

Un jubilado de 80 años gana la lotería y monta un imperio de narcotráfico de 332 millones de euros: distribuía pastillas para la ansiedad

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

El déficit comercial de España con Estados Unidos se dispara casi un 50% por el aumento de las importaciones de gas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”