La cita que Belén Esteban tiene pendiente con Victoria Federica: “Para la prensa es borde, pero es muy tímida”

“La gente lo va a flipar. Yo cuando he llegado, flipada, he dicho: ‘Ostras, la tienda es mía’”. Así ha reaccionado Belén Esteban al ver el resultado final de su nuevo proyecto, fruto de una broma con Xuso Jones y que ha terminado con ella convertida en la nueva imagen de Beefeater.

La colaboradora televisiva es ahora Lady Beefeater y la marca ha lanzado una colección de merchandising con su cara y sus frases más reconocibles. “Ahora hay tazas, platos, de todo con mi cara. Me lo mandaron todo”, comenta divertida en la presentación, en la que ha estado presente Infobae, mientras señala estos productos que apuntan a ser objeto de coleccionistas.

A Belén no le cuesta elegir su objeto favorito entre el merchandising: “El felpudo. ¡Ay, me encanta! Es ‘hasta luego Mari Carmen’ en inglés y luego pone Beefeater”, cuenta entre risas, demostrando una vez más esa espontaneidad que la han mantenido vigente en el corazón del público durante décadas. Nada le parece demasiado y le entusiasma la idea de que sus seguidores lleven su imagen a casa: “Es que es muy bonito”.

El proceso creativo fue tan directo como ella misma. Así lo cuenta: “Desde que mandé el WhatsApp, yo dije a Xuso (Jones): Si me llaman de esta marca, lo hago. O sea, es que tenía mucha ilusión de hacerlo.” Una ilusión que traspasa la anécdota, y se multiplicó en la campaña, grabada en Londres durante tres días.

La clave de su éxito radica en esa cercanía y sinceridad que la convierten en la favorita de varias generaciones. Por supuesto, también en la pequeña pantalla, donde se la puede ver en No somos nadie. “Estamos arrasando en audiencia, sobre todo entre la gente joven, y estamos muy contentos, muy felices. Lo quieras o no, para nosotros es muy importante”, explica al analizar su impacto tanto en televisión como en el nuevo espacio.

Además, Belén agradece el entusiasmo de sus compañeros de plató y la complicidad diaria: “Todos mis compañeros y yo estamos muy contentos. Hoy me han llamado, dicen: ‘Oye, enhorabuena’”.

Belén reivindica también la fidelidad hacia este nuevo proyecto y es que, aunque la han tentado de otras cosas, ella es una mujer de un solo proyecto. “Ahora con la imagen de Beefeater estoy bien. Yo creo que cuando eres de una imagen, eres de esa imagen. No quiero ser de cinco imágenes diferentes, porque yo ahora mismo soy imagen de esto y estoy a full, ¿sabes? Entonces, es verdad que nos llaman para otras, pero no, yo sigo en Beefeater, sobre todo por la oportunidad que me han dado y por lo bien que se han portado conmigo.”

A lo largo de la charla, surgen las bromas, pero también la autocrítica. En el spot de la marca, se puede ver a Belén y Xuso en Londres con unas camisetas que ponen “I love Milfs”, una frase en la que se quiere incluir. “¿A partir de qué edad puedes decir que lo eres? El 9 de noviembre hago 52 años, yo creo que ya madura soy un poquito, ¿no?”.

Tampoco esquiva los temas incómodos y, al hablar de si se siente una sex symbol, se reafirma: “Yo sí. Yo sí”. Reconoce que ahora se está cuidando para volver a su peso tras unas vacaciones en las que no ha mirado la báscula: “tengo que perder un poquito de kilos porque he cogido cinco en las vacaciones. Quiero perder tres para que me abrochen bien los pantalones”, dice. Pese a ello, subraya que la actitud sexy es algo que se lleva puesto con naturalidad: “Yo es que me miro al espejo y digo: Soy sexy... Y al que no le guste, que no me mire”.

Su familia, la de sangre más allá de la del trabajo, también marca su día a día. Recuerda con cariño la sorpresa que dieron a su madre hace unos días, muy cerca de su cumpleaños: “Hemos estado Miguel y yo hace dos semanas con ella, que la dimos una sorpresa. Mi madre cuando me vio, pues flipó”, cuenta.

Una cena pendiente con Victoria Federica

La afinidad de Belén Esteban con figuras de la alta sociedad quedó patente tras su reciente encuentro con Victoria Federica. “Yo la quiero mucho a Victoria Federica”, afirma sin titubeos, reivindicando la buena sintonía surgida fuera de cámaras durante su colaboración para el aniversario de un reconocido periódico.

“Tenemos que quedar a cenar. Es que a mí me cayó súper bien. Yo sé que a lo mejor para la prensa es borde, pero es muy tímida”, explica Belén, desmitificando la imagen distante que a veces proyectan los titulares. Recuerda cómo una amiga en común les transmitió el deseo de reencontrarse y destaca la calidez y profesionalidad con la que ambas compartieron proyecto. “Trabajamos muy bien y le tengo cariño”, enfatiza, dejando claro que los lazos de respeto y simpatía perduran incluso más allá del evento. Fiel a su humor, la colaboradora sentencia: “Oye, pues no lo dudes. Y llevaré botellas de Beefeater y la vajilla” si algún día la invitan al Palacio Real.