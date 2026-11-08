Precio de la luz en España este lunes

El precio del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

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Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, consulta cuál es el mejor momento del día para usar laluz.

Aquí están las tarifas de la energía eléctrica, así como las horas del día más caras y más bajas del servicio para este lunes 9 de noviembre.

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Precio de la luz

Día: 9 de noviembre

Precio promedio: 179.67 euros por megavatio hora

Precio más alto: 283.9 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 81.25 euros por megavatio hora

El precio del servicio eléctrico cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este lunes 9 de noviembre, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 169.85 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 160.15 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 150.41 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 142.18 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 139.96 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 150.32 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 172.49 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 188.54 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 203.51 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 185.18 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 168.31 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 143.51 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 123.91 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 102.05 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 81.25 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 122.91 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 171.16 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 214.89 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 246.41 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 255.8 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 278.74 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 283.9 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 244.02 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 212.65 euros por megavatio hora.