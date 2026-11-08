Feijóo y Moreno participan este domingo en un acto de precampaña en Málaga

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El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, participarán este domingo en Málaga en un gran acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Este acto público se celebrará en el polideportivo de Carranque, a partir de las 11.30 horas. Será el primer mitin del líder del PP en Andalucía en la precampaña de los comicios generales.

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Núñez Feijóo ya participó en un acto de precampaña, dedicado a la vivienda, el pasado 21 de octubre en el restaurante Abades Triana de Sevilla.

Ayer sábado, en Córdoba, Juanma Moreno presentó en un acto las candidaturas al Congreso y Senado por las ocho provincias andaluzas.