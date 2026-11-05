Los demócratas lograron un avance histórico en los estados, conquistaron legislaturas y cambiaron el equilibrio de poder en EEUU

A table of campaign materials from University Democrats sits outside an early voting location on the campus of The University of Texas at Austin during early voting ahead of the November 3rd US midterm elections in Austin, Texas, US, October 27, 2026. REUTERS/Mike Segar

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Los demócratas ampliaron su poder en los gobiernos estatales de Estados Unidos, conquistaron el control de legislaturas y gobernaciones y modificaron el equilibrio político en varios territorios clave, incluidos estados tradicionalmente republicanos. En las elecciones del martes, el partido obtuvo el control simultáneo de las dos cámaras legislativas y el Ejecutivo en al menos cinco estados donde anteriormente compartía el poder.

Uno de los resultados más significativos se produjo en Texas, donde los demócratas tomaron el control de la Cámara de Representantes estatal por primera vez desde las elecciones de 2002. La victoria se sumó a sus triunfos en las elecciones a gobernador y al Senado de Estados Unidos, dentro de una serie de avances electorales a nivel nacional.

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Los republicanos conservaron el control del Senado estatal, pero perdieron la gobernación, que quedó en manos de Gina Hinojosa, la primera demócrata en ocupar el cargo desde 1994, cuando George W. Bush derrotó a Ann Richards.

Las victorias también alcanzaron a Wisconsin, Michigan, Minnesota y Pensilvania, donde los demócratas ganaron o mantuvieron el control de ambas cámaras legislativas y conservaron las gobernaciones. En Nevada, consiguieron el control del gobierno estatal tras ganar la gobernación y mantener la mayoría legislativa.

En Wisconsin, el partido retuvo la gobernación y recuperó el control de las dos cámaras de la legislatura estatal, con lo que puso fin a una mayoría republicana de 16 años. “Ahora es el momento de cumplir”, afirmó Devin Remiker, presidente del Partido Demócrata del estado.

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Los republicanos conservaron el control del Senado estatal de Texas, pero perdieron la gobernación, que quedó en manos de Gina Hinojosa, la primera demócrata en ocupar el cargo desde 1994, cuando George W. Bush derrotó a Ann Richards (REUTERS)

Los resultados colocan a los nuevos gobiernos ante las demandas de un electorado preocupado por el aumento del coste de vida, los precios de la gasolina, la inflación y la falta de viviendas asequibles. Las administraciones estatales tienen competencias sobre políticas relacionadas con los tipos impositivos, el derecho al aborto, la elección de escuelas, la financiación educativa, el desarrollo de centros de datos, el uso de inteligencia artificial y las cámaras de vigilancia policial.

El avance demócrata también tendrá consecuencias en la disputa por la redistribución de los distritos electorales del Congreso. El presidente Donald Trump instó a ocho estados gobernados por republicanos a modificar sus mapas electorales antes de los comicios. Sin embargo, los republicanos perdieron la mayoría de los escaños en manos demócratas que buscaban conquistar y también otros distritos que esperaban ganar.

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En Texas, la redistribución de distritos favorable a los republicanos podría haber movilizado a votantes demócratas adicionales en algunas zonas del estado y contribuido a los avances legislativos, según Mark Jones, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Rice de Houston.

Pero el académico atribuyó principalmente los resultados a las políticas del presidente estadounidense. “Cuando intentamos comprender por qué ganaron los demócratas, la respuesta está en un solo hombre en la Casa Blanca y sus políticas: Donald Trump”, afirmó.

En Wisconsin, pese a los mapas electorales favorables a los republicanos, los demócratas obtuvieron dos escaños en el Congreso durante las elecciones del martes. Como resultado, el estado tendrá una delegación congresional dividida en partes iguales en 2027.

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El presidente Donald Trump instó a ocho estados gobernados por republicanos a modificar sus mapas electorales antes de los comicios. Sin embargo, los republicanos perdieron la mayoría de los escaños en manos demócratas que buscaban conquistar y también otros distritos que esperaban ganar (REUTERS)

Los demócratas también ampliaron su presencia en las gobernaciones y limitaron las mayorías republicanas en las legislaturas estatales. El partido controlará al menos 28 gobernaciones en 2027, tras sus victorias en Georgia, Iowa, Ohio y Texas, estados que durante mucho tiempo estuvieron en manos republicanas.

Además, rompió o impidió que los republicanos consiguieran supermayorías en nueve cámaras legislativas de ocho estados: Florida, Carolina del Sur, Indiana, Missouri, Iowa, Ohio, Kansas y Carolina del Norte.

La nueva distribución de fuerzas obligará a los republicanos a buscar el respaldo de legisladores demócratas para anular los vetos de gobernadores de ese partido en Iowa, Ohio y Carolina del Norte.

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Los resultados se produjeron después de que los demócratas perdieran casi 1.000 escaños en las legislaturas estatales durante el mandato del expresidente Barack Obama, un retroceso que el partido intentó revertir durante varios ciclos electorales.

(Con información de Associated Press)