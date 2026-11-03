Bruselas advierte de que los ciberataques a supermercados europeos "no son aislados", pero evita señalar origen

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La Comisión Europea ha advertido este martes de que los recientes ciberataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados en varios países de la Unión Europea "no son incidentes aislados", aunque ha evitado pronunciarse sobre su posible origen o vincularlos con Rusia, al considerar que corresponde a las autoridades nacionales investigar lo ocurrido y determinar quién está detrás de estos ataques.

"Estos incidentes demuestran una vez más que los ciberataques pueden perturbar servicios esenciales y afectar a la vida cotidiana de los ciudadanos", ha señalado el portavoz comunitario en materia digital, Thomas Regnier, durante una rueda de prensa desde Bruselas, en la que ha sostenido que estos hackeos demuestran que "no son incidentes aislados" y que la UE debe estar preparada y ser "colectivamente resiliente".

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Regnier ha detallado además que la Comisión ha convocado este martes dos reuniones de coordinación para analizar la situación y reforzar la respuesta europea a estos ciberataques. La primera, celebrada a primera hora de la mañana, ha reunido al Grupo de Trabajo Interinstitucional de la UE, con la participación de agencias como Europol y la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA), además de los servicios competentes de la Comisión.

La segunda reunión, celebrada a media mañana, ha contado con la participación de los Estados miembro y sus autoridades nacionales, incluidos los países afectados, bajo la coordinación de la Red Europea de Organizaciones de Enlace para las Crisis de Ciberseguridad (EU-CyCLONe).

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Según ha explicado el portavoz, el objetivo de estos encuentros ha sido "compartir información sobre lo ocurrido" y ver "cómo responder mejor de forma colectiva", ya que no afecta a un solo Estado miembro sino a "varios". "Estos incidentes demuestran una vez más que los ciberataques pueden perturbar servicios esenciales y afectar a la vida cotidiana de los ciudadanos", ha esgrimido.

En este contexto, ha recordado que Bruselas ha puesto a disposición de los Veintisiete distintas herramientas legislativas y mecanismos de cooperación para reforzar su capacidad de prevención y respuesta, entre ellas la Ley de Ciberresiliencia, la Ley de Cibersolidaridad y la Directiva NIS2 sobre seguridad de las redes y los sistemas de información.

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Preguntado expresamente por la posibilidad de que los ataques estén relacionados con operaciones híbridas patrocinadas por un gobierno extranjero, en concreto Rusia, Regnier ha insistido en que la Comisión debe ser "extremadamente prudente" a la hora de atribuir responsabilidades.

"No nos corresponde atribuir este tipo de ciberincidentes desde este atril", ha afirmado, recordando que las investigaciones siguen en manos de las autoridades nacionales y que el Ejecutivo comunitario está en "estrecho contacto" con ellas para seguir la evolución de la situación.

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ATAQUE INFORMÁTICO EN SUPERMERCADOS DE VARIOS PAÍSES EUROPEOS

Las declaraciones de la Comisión se producen después de que un ataque informático registrado en la noche del domingo al lunes provocara subidas repentinas de temperatura en los sistemas de refrigeración de decenas de supermercados de Bélgica, Luxemburgo y Suecia, afectando especialmente a los congeladores y provocando que algunos alimentos quedaran inservibles.

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En Bélgica y Luxemburgo, las cadenas Delhaize, Carrefour y Spar confirmaron incidencias en al menos 60 establecimientos, de los cuales unos 40 pertenecen a Delhaize. Los congeladores afectados llegaron a registrar temperaturas de aproximadamente 15 grados, mientras que en Suecia las cadenas ICA y Coop también notificaron problemas similares, con equipos que alcanzaron hasta los 50 grados.

Estos incidentes son similares al ciberataque que afectó a mediados de octubre a unos 150 supermercados en Francia, donde también se vieron comprometidos los sistemas de refrigeración.