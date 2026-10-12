España

El mapa de la vivienda en España: dónde hay más primeras residencias, segundas casas y pisos turísticos

Los datos del INE permiten realizar una radiografía territorial del uso del parque residencial

Ilustración del mapa de España sobre fondo naranja con maquetas de casas agrupadas en la zona central y en las costas e islas.
Ilustración del mapa de España que representa la concentración de viviendas en zonas urbanas y costeras (Imagen Ilustrativa Infobae)
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España reúne más de 18,5 millones de viviendas principales, pero otros 8 millones de inmuebles no se destinan a residencia habitual, según el Censo de Población y Viviendas de 2021 del Instituto Nacional de Estadística. La diferencia entre provincias muestra un parque residencial con funciones muy distintas: hogares donde vive la población, segundas residencias o casas vacías y alojamientos turísticos.

La escasez de vivienda asequible ha llevado a miles de personas a movilizarse en decenas de ciudades para exigir alquileres más bajos, freno a los desahucios y límites al negocio especulativo inmobiliario. Mientras muchas familias no pueden comprar una primera casa o pagar una renta, una parte importante del parque queda fuera de la residencia habitual: se reserva como segunda vivienda, permanece vacía o se destina al alquiler temporal.

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Los pisos turísticos no explican por sí solos la crisis de acceso a la vivienda, pero compiten con el alquiler residencial en las zonas donde se concentran. Su expansión beneficia a propietarios particulares, empresas y fondos ‘buitre’ que obtienen rentabilidad de esos inmuebles, mientras reduce las opciones disponibles para quienes buscan vivir todo el año en esos barrios.

Los datos del INE no permiten identificar quién posee cada vivienda turística ni medir su efecto exacto sobre los precios, pero sí localizan las provincias donde ese uso tiene mayor presencia.

Madrid y Barcelona reúnen casi cinco millones de viviendas habituales

Madrid cuenta con 2.546.843 viviendas principales, la cifra más alta del país. Le sigue Barcelona, con 2.197.826. Entre las dos provincias concentran casi uno de cada cuatro hogares que el INE clasifica como residencia habitual.

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Valencia, con 1.030.071 viviendas principales, ocupa el tercer lugar. Después aparecen Alicante, con 754.099; Sevilla, con 723.494; Málaga, con 660.344; Murcia, con 540.662; Bizkaia, con 480.876; Cádiz, con 468.478; y A Coruña, con 453.399.

El ranking refleja, en buena medida, el tamaño de la población de cada territorio. Sin embargo, también permite observar dónde se concentra la vivienda destinada a la vida cotidiana: grandes áreas metropolitanas, capitales provinciales y zonas con actividad laboral y universitaria absorben el mayor volumen de residencias habituales.

En el extremo contrario figuran Melilla, con 25.578 viviendas principales; Ceuta, con 25.380; Soria, con 37.971; Teruel, con 54.625; y Segovia, con 63.353.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Consejo de Ministros ha aprobado, de nuevo, los dos Reales Decretos-Ley de vivienda que fueron rechazados el pasado viernes en el Pleno del Congreso, con algunas modificaciones, y ha indicado que el mecanismo 'Tu Casa', con préstamos de hasta 50.000 euros para primera vivienda, estará dotado con 10.000 millones de euros. (Fuente: La Moncloa)

Alicante supera el medio millón de viviendas no principales

El mapa cambia cuando se analizan las viviendas no principales. El INE incluye en esta categoría todos los inmuebles que no se utilizan como residencia habitual. Es un grupo amplio: incorpora segundas residencias, viviendas vacías y otros usos ocasionales.

Alicante suma 595.907 viviendas no principales, la cifra más alta del país. Le siguen Valencia, con 458.837; Madrid, con 410.452; Barcelona, con 399.220; Málaga, con 336.222; Murcia, con 303.603; y A Coruña, con 233.612.

La presencia de Alicante, Málaga, Murcia, Castellón, Tarragona y Baleares entre las provincias con más vivienda no habitual apunta al peso de los destinos costeros y de las segundas residencias. En las provincias interiores, en cambio, una parte de estos inmuebles puede estar vinculada al envejecimiento demográfico, la pérdida de población o la existencia de viviendas familiares que se utilizan de forma ocasional.

Por eso, el dato no debe leerse como un recuento exacto de segundas casas. Las 8 millones de viviendas no principales de España incluyen también casas vacías, de modo que el Censo no permite separar cuántas corresponden exclusivamente a uso vacacional o de fin de semana.

Málaga lidera los pisos turísticos, seguida por Alicante y los archipiélagos

Las viviendas turísticas ofrecen una fotografía más reciente. El INE contabilizó en mayo de 2026 los inmuebles anunciados en plataformas digitales de alojamiento de corta duración. Málaga lideró el listado, con 45.176 viviendas turísticas, por delante de Alicante, con 32.148, y Las Palmas, con 26.998.

Santa Cruz de Tenerife registró 21.358 viviendas turísticas y Baleares, 21.304. Girona alcanzó las 20.821; Barcelona, 15.905; Cádiz, 15.116; Madrid, 13.431; Valencia, 12.130; y Tarragona, 11.893.

La concentración se sitúa en provincias costeras, insulares y urbanas con fuerte actividad turística. En Madrid y Barcelona, el número de pisos turísticos convive con un volumen mucho mayor de viviendas habituales. En Málaga, Alicante, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Baleares, el turismo forma parte de la estructura económica y residencial de territorios donde el alojamiento de corta estancia compite por espacio con otros usos.

Los datos del INE no identifican quién es propietario de cada vivienda turística. Por tanto, no es posible distinguir cuántas están en manos de grandes tenedores, empresas o particulares, pero sí muestran que la oferta turística se concentra en los territorios donde encontrar una casa para vivir se ha vuelto más difícil.

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