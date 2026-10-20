Defensa aprobará este mes 15 nuevos programas con una inversión de 1.400 millones

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Madrid, 20 oct (EFE).- El real decreto de prefinanciación de los nuevos 15 programas especiales de modernización (PEM) en defensa antiaérea o misiles que suponen una inversión de más de 1.400 millones de euros se aprobará previsiblemente este mes con el objetivo de que la contratación esté lista a final de año.

Así lo ha avanzado este martes el director general de Estrategia e Innovación de la industria de defensa, el teniente general Miguel Ivorra, en el Foro de la Nueva Defensa y el Espacio, en una intervención en la que asegurado: "Seguimos a todo tren" en cuanto al calendario de los PEM.

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Con estos nuevos 15 programas ya son 95 los PEM que gestiona la Dirección General y suponen, según Ivorra, el "mayor esfuerzo de modernización acometido por nuestras Fuerzas Armadas".

El teniente general ha subrayado que haber alcanzado en 2025 el 2 % del PIB en gasto en defensa constituye "un esfuerzo a escala histórica" para España y crea una oportunidad de reindustrialización de "primer orden".

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"Invertir en defensa ya no es una opción, es una condición para que un país conserve su soberanía estratégica y la libertad de decidir su propio destino sin someterse a la presión de terceros países", ha advertido Ivorra.

En este sentido, ha precisado que el concepto de autonomía estratégica no significa aislamiento sino saber qué capacidades concretas deben preservarse, con quién se coopera y en qué condiciones se mantiene la libertad de acción.

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"Un estado es tan fuerte como la solidez, la soberanía y la capacidad tecnológica de su base industrial", ha asegurado.

El teniente general ha reconocido que "hay que cambiar cosas" en el sistema de contratación actual para acortar los plazos y simplificar la burocracia porque la actual estructura es lenta y también ha defendido la necesidad de que las empresas estén en contacto con el usuario final. "Si no, creas algo que no es", ha advertido.

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El director general ha incidido en la importancia de mantener un diálogo permanente con la industria y ha admitido que en defensa "no concebimos el fracaso", lo que, a su juicio, "es un problema".

En su opinión, no es posible modernizar nuestras capacidades militares sin una industria competitiva y, a la vez, esto no es posible sin una demanda operativa. EFE

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