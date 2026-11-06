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Almudena Herraiz, ortodoncista, sobre los dientes en forma de sierra de los niños: “Si no contactan correctamente, conviene revisar la mordida”

La especialista explica por qué aparecen los mamelones en los niños y qué esperar de ellos

La doctora Almudena Herraiz, ortodoncista (Cedida)
La doctora Almudena Herraiz, ortodoncista (Cedida)
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Cuando comienzan a salir los dientes permanentes, en torno a los seis y nueve años, a muchos niños les aparecen de una manera particular: en forma de sierra. Es lo que se conoce como mamelones, unos pequeños relieves redondeados en el borde de los incisivos definitivos. Pese a que se trata de una característica normal de los dientes recién erupcionados, los mamelones pueden causar ciertas dudas en los padres.

Los mamelones se forman durante el desarrollo del diente, “cuando el esmalte se crea a partir de distintos lóbulos de desarrollo”, señala la doctora Almudena Herraiz, ortodoncista, para Infobae. Lo curioso de esta condición es que “suelen ir desapareciendo progresivamente por el desgaste natural que se produce al morder y entrar en contacto los dientes superiores e inferiores”.

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Pese a que la especialista asegura que los dientes en forma de sierra que muestran los niños, no existe una edad exacta para que esto ocurra. “En muchos niños se suavizan durante los primeros años después de la erupción, mientras que en otros pueden permanecer visibles durante más tiempo”, señala la ortodoncista.

El tiempo que tarden los mamelones en desaparecer en los niños depende, principalmente, de cómo contacten los incisivos superiores e inferiores al cerrar la boca y masticar: “Cuando existe un contacto que favorece el desgaste de los bordes, los mamelones suelen suavizarse con mayor rapidez. En cambio, si los incisivos no llegan a contactar entre sí, el desgaste puede ser menor y los relieves mantenerse durante más tiempo”.

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Mamelones en niños (Wikimmedia Commons)
Mamelones en niños (Wikimmedia Commons)

El peligro de limar los dientes

Dado que esta condición propia de muchos niños aparece y desaparece sin mayores complicaciones, la doctora Herraiz sostiene que no es necesario ningún tipo de tratamiento: simplemente dejar pasar el tiempo. “Lo recomendable es dejar que se suavicen de forma natural a medida que el niño desarrolla la dentición y se produce el desgaste habitual”, cuenta.

Por otra parte, lo que en ningún caso es aconsejable es limar los dientes en casa ni intervenir sobre ellos únicamente por una cuestión estética, “especialmente mientras los dientes están en desarrollo”. Usar herramientas domésticas, como una lima de uñas, puede provocar daños irreversibles, como alterar la manera en la que los dientes conectan al cerrar la boca.

Entre las posibles consecuencias de limar los dientes a los niños se encuentran la sensibilidad, tener los bordes más frágiles, las fisuras, los cambios en la mordida y la irritación de la encía, lo que desencadenaría la necesidad de una restauración posterior.

Cuándo consultar con el dentista

Si los dientes en forma de sierra continúan y generan incertidumbre o cierta preocupación, la especialista recomienda acudir al dentista para que valore si su forma es normal y si existe alguna particularidad en la mordida que convenga revisar. Sin embargo, insiste: “Los mamelones, por sí solos, no suelen ser motivo de preocupación”.

Algunos de los motivos por los que la ortodoncista propone consultar con una especialista son cambios de color en los dientes, bordes rotos, sensibilidad, dolor o una forma que parece muy diferente a la de los otros incisivos. “También conviene revisar la mordida si los dientes no contactan correctamente o si los relieves permanecen sin desgastarse y los padres tienen dudas sobre su evolución”, cuenta la doctora Herraiz.

Ya sea por mamelones o por otras cuestiones, “las revisiones odontopediátricas permiten comprobar que la erupción y el desarrollo de los dientes se producen con normalidad”, concluye la especialista, así como detectar de forma precoz problemas de mordida o crecimiento de los maxilares.

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