TikTok lanza ‘Must Eat’, su propia guía de restaurantes virales: “Reúne los establecimientos que captan atención; ninguno podrá pagar para aparecer”

TikTok lanza su propia app de reseñas y reservas para restaurantes virales (Magnific)

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En la era de Internet, las redes sociales han sustituido al boca a boca. Elegir un restaurante para cenar con amigos, ir de cita o llevar a tu familia pasa, cada vez más, por una búsqueda rápida para encontrar reseñas de usuarios y creadores de contenido. “La mejor tortilla de patatas se hace en este bar”, “las 5 cafeterías que debes probar en Madrid”, “el restaurante con las mejores vistas de la ciudad”... Frases que no solo generan ‘me gustas’, sino también, en ocasiones, extensas colas de turistas y curiosos que deciden saborear la experiencia en sus propias carnes.

Ahora, la red social china TikTok ha decidido sumarse a este cambio y aprovechar el boom del contenido gastronómico. La plataforma ha lanzado ‘Must Eat’, una guía de restaurantes elaborada a partir de las reseñas y comentarios de los propios usuarios. Por el momento, la guía “destaca los restaurantes que sobresalen en TikTok en Estados Unidos”, comenzando por las áreas de Nueva York, Los Ángeles y el Área de la Bahía, aunque seguirá ampliando su área de acción según los resultados que genere.

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En palabras de la aplicación, esta nueva sección de la red social “ayuda a los usuarios a descubrir restaurantes que ya son populares dentro de la comunidad gastronómica de TikTok”, basándose en las más de 40 millones de publicaciones, reseñas y comentarios compartidos en TikTok. Cada ciudad tendrá su lista y se organizará en dos categorías: ‘Everyday Eats’, locales informales para el día a día, y ‘Elevated Dining’, restaurantes de alta cocina pensados para celebraciones y ocasiones especiales.

A través de ‘Must Eat’, los usuarios podrán recabar información útil, como el rango de precios, la ubicación, los motivos de la recomendación y el contenido de TikTok relacionado, e incluso realizar reservas directamente desde la aplicación gracias a la integración con OpenTable, una de las empresas de servicio de reservas más importantes del mundo.

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Las aplicaciones y redes sociales (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Lo que pretende TikTok es convertir las recomendaciones de nuestro feed en una lista de restaurantes a los que acudir. La idea surge de un dato revelador, que comparte la propia aplicación: “El año pasado, 27 millones de estadounidenses visitaron por primera vez un restaurante, cafetería o establecimiento independiente tras haberlo descubierto en TikTok, lo que generó un impacto económico local estimado en 4700 millones de dólares”.

Esta sección estará disponible a través de la barra de búsqueda de la misma aplicación y a través de las etiquetas de ubicación que aparecerán en los videos relacionados con los restaurantes.

Contenido orgánico sin pagos a la ‘app’

Una nueva opción que parece ideal para aquellos que pecan de acumular restaurantes pendientes entre vídeos guardados y mensajes a amigos y también para los propios restaurantes, para quienes supone una nueva oportunidad de transformar la atención que reciben en redes sociales en clientes reales. Sin embargo, surge una duda, común cuando nos referimos a guías gastronómicas: ¿qué determina qué restaurantes entran y cuáles no?

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Según la aplicación, la lista refleja los restaurantes que la comunidad alaba de forma orgánica. Asimismo, TikTok confirma en su comunicado de prensa que dará “prioridad a los restaurantes independientes y a las especialidades locales”; además, confirma que “ningún establecimiento puede pagar para aparecer en la lista”. Antes de que una lista se publique, TikTok verifica que los restaurantes estén abiertos, en funcionamiento y en regla.

Efectivamente, los restaurantes no podrán pagarle a TikTok, pero sí podrían pagarles a los creadores de contenido gastronómico, quienes a menudo acuden invitados a disfrutar de un menú sin costo, o incluso reciben una cuantía económica a cambio de una publicación. Mientras tanto, otros creadores de contenido se niegan por completo a aceptar comidas gratuitas. Si este tipo de contenidos entrarían o no en las reseñas de ‘Must Eat’ es algo que la aplicación todavía no ha esclarecido.

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