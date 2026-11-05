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Zelenski pide respaldo ante los ataques de Rusia durante la Cumbre Iberoamericana: “Todos los días Rusia está matando ucranianos, con bombas, con misiles y con drones”

Pedro Sánchez ha presidido el encuentro que se ha organizado en honor al presidente ucraniano para hablar sobre el apoyo de los países europeos al país desde 2022

Zelenski en el encuentro con Pedro Sánchez y otros líderes iberoamericanos y europeos bajo el contexto de la XXX Cumbre Iberoamericana (Moncloa)
Zelenski en el encuentro con Pedro Sánchez y otros líderes iberoamericanos y europeos bajo el contexto de la XXX Cumbre Iberoamericana (Moncloa)
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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha pedido este jueves a los líderes reunidos en Madrid que eleven su voz frente a los “asesinatos en masa” que Rusia comete diariamente contra la población ucraniana. El mandatario ha intervenido durante la XXX Cumbre Iberoamericana, para condenar las acciones que afectan a su país desde que comenzó el conflicto en febrero de 2022.

“Os pido que levantéis la voz cuando hablamos de asesinatos, asesinatos en masa de nuestra población”, ha expresado Zelenski ante los jefes de Estado y de Gobierno presentes. Las palabras del líder ucraniano han tenido lugar en un encuentro que ha presidido el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien ha hablado de los motivos por los que los países europeos continúan apoyando a Ucrania: “En esta desgraciada historia de invasión, hay un agresor y hay un agredido. Hay alguien que vulnera la legalidad internacional y hay alguien que sufre esa vulneración”, ha arrancado Sánchez.

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Zelenski denuncia ataques diarios contra la población civil

Durante el turno de palabra, el presidente ucraniano ha sostenido que “todos los días Rusia está matando ucranianos, con bombas, con misiles y con drones. Docenas de personas, todas las semanas”. Asimismo, Zelenski considera que es necesario mantener la atención sobre el conflicto, que es “tan largo y tan terrible”.

Igualmente, el líder ucraniano, que ha asistido por primera vez a una Cumbre Iberoamericana, ha agradecido al presidente el respaldo que España ha dado a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa.

*Noticia en ampliación

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