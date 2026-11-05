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Pedro Azañón, fisioterapeuta: “Tener dolor de cuello al despertarte es bastante habitual, pero no significa que tengas una lesión”

Si eres de los que empiezan el día con molestias, haz alguno de los tres ejercicios que propone el experto

Tensión cervical freepik
Mujer con dolor cervical. (Magnific)
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El cuello es una de las zonas del cuerpo que más tensión acumula a lo largo del día. Pasar muchas horas frente al ordenador, consultar constantemente el teléfono móvil o mantener una mala postura durante periodos prolongados son algunos de los hábitos que pueden acabar generando molestias.

Sin embargo, el dolor cervical no siempre aparece después de realizar algún esfuerzo. A veces, basta con levantarse de la cama para notar el cuello rígido, tener dificultades para girar la cabeza o sentir una molestia que no estaba ahí la noche anterior.

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Aunque esta sensación puede generar preocupación, no siempre significa que exista una lesión. Así lo explica Pedro Azañón, fisioterapeuta, que ha abordado esta cuestión en su cuenta de TikTok (@progressus_fisioterapia).

Por qué aparece el dolor al despertarnos

El fisioterapeuta explica que este tipo de molestias pueden aparecer por diferentes motivos. Uno de los más habituales es dormir con una almohada demasiado alta o baja, aunque también puede influir pasar muchas horas en una postura incómoda durante la noche. En estos casos, el cuello puede amanecer rígido y limitar algunos movimientos, pero eso no significa necesariamente que exista un daño en las vértebras o que estas se hayan quedado bloqueadas, como a veces se piensa.

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Para aliviar esa sensación y recuperar movilidad antes de empezar la jornada, Pedro Azañón propone tres ejercicios sencillos que se pueden hacer en casa. El primero consiste en utilizar una toalla: hay que colocarla detrás del cuello, sujetar sus extremos y tirar suavemente hacia delante mientras llevamos la cabeza ligeramente hacia atrás. El fisioterapeuta recomienda repetir el movimiento unas diez veces.

El segundo ejercicio trabaja la musculatura lateral del cuello. Para hacerlo, basta con colocar una mano junto a la oreja e intentar acercar la cabeza al hombro mientras la mano ejerce una resistencia suave. Hay que mantener la posición durante cinco segundos y repetir el movimiento un par de veces en cada lado.

@progressus_fisioterapia

¿Alguna vez te has levantado con el cuello tan rígido que casi no podías girarlo? 😅 Lo primero que solemos pensar es: «He dormido en mala postura» o «Tengo que cambiar de almohada». Pero no siempre es tan sencillo. Pasamos muchas horas durmiendo y moviéndonos menos, así que es normal que algunos días nos levantemos con el cuello más rígido o molesto de lo habitual. Y no, no significa que tengas una vértebra fuera de su sitio ni que hayas dormido «mal». Tampoco existe una postura perfecta para dormir. Lo importante es que estés cómodo y descanses bien. 💡 ¿Y qué puedes hacer? Empieza moviéndote poco a poco, sin miedo y sin forzar. Muchas veces, esa sensación de rigidez va mejorando conforme avanza la mañana. Y si te pasa a menudo, quizá merece la pena mirar un poco más allá de la almohada: cómo estás descansando, cuánto te mueves durante el día o cómo llevas el estrés. ¿A ti también te ha pasado alguna vez? 👇

♬ sonido original - Pedro Azañón | Fisioterapeuta

Por último, propone mover los hombros para liberar parte de la tensión acumulada. El ejercicio consiste en subirlos hacia las orejas y volver a bajarlos, acompañando el movimiento con círculos suaves hacia delante y hacia atrás durante unos treinta segundos. Son tres movimientos fáciles de incorporar a la rutina, aunque conviene realizarlos sin forzar el cuello ni provocar más dolor.

Cómo prevenir el dolor de cuello al dormir

La postura que adoptamos durante la noche también influye en cómo nos encontramos al despertarnos. Para evitar molestias cervicales, es importante utilizar una almohada que permita mantener el cuello alineado con el resto de la columna, sin elevar demasiado la cabeza ni dejarla caer hacia atrás.

La almohada debe adaptarse a nuestra forma de dormir, ya que no todas las personas necesitan la misma altura o firmeza. Si dormimos de lado, por ejemplo, debe cubrir el espacio entre el hombro y la cabeza para que el cuello no quede inclinado. En cambio, si descansamos boca arriba, lo recomendable es que sostenga la curvatura natural de las cervicales sin empujar la barbilla hacia el pecho.

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