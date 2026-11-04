Un submarino de la Armada Española lanza un torpedo y hunde el antiguo patrullero ‘Infanta Elena’ en un ejercicio con fuego real

Explora el ejercicio SINKEX 26, donde la Armada Española pone a prueba su destreza y tecnología en operaciones combinadas.

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La Armada ha completado en aguas del Atlántico el ejercicio ’Sinkex 26′, unas maniobras de fuego real en las que el submarino ‘Isaac Peral’ ha hundido al antiguo patrullero ‘Infanta Elena’ mediante el lanzamiento de un único torpedo. La actividad, que se ha llevado a cabo en aguas del Atlántico, cerca de Canarias, ha servido para comprobar las capacidades de combate del S-81, primera unidad de la serie S-80, y su coordinación con otros medios navales, aéreos y submarinos. Para la Armada, su empleo en un escenario de estas características evidencia que puede contribuir a la defensa nacional y a los compromisos asumidos por España con sus aliados.

El ejercicio forma parte del programa de adiestramiento de la Armada y busca reproducir condiciones próximas a una situación real de combate. En este caso, el ‘Isaac Peral’ puso a prueba tanto sus sistemas de armas como la preparación de su dotación para detectar, localizar, seguir y neutralizar un objetivo en el mar. Según ha informado la Armada, el lanzamiento confirma una de las principales capacidades para las que ha sido diseñado el submarino: operar de manera discreta y responder con precisión cuando se presenta una amenaza. La institución subraya, no obstante, que el principal valor de estas unidades reside en su capacidad disuasoria. La posibilidad de que un submarino patrulle sin ser detectado y pueda actuar a larga distancia obliga a cualquier potencial adversario a tener en cuenta su presencia.

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La Armada hunde el antiguo patrullero Infanta Elena en aguas del océano Atlántico (Armada)

El S-81 prueba su integración con la Flota

Las maniobras también permitieron comprobar la integración del submarino con otras unidades de la Flota en un escenario conjunto. Junto al ‘Isaac Peral’ participaron las fragatas ‘Cristóbal Colón’ y ‘Navarra’, el buque multipropósito ‘Carnota’, el buque de acción marítima ‘Relámpago’ y la Unidad de Buceadores de Medidas Contra Minas. El despliegue se completó con tres aviones AV-8B ‘Harrier’, un helicóptero de la 10.ª Escuadrilla, un sistema aéreo no tripulado Scan Eagle de la 11.ª Escuadrilla y un avión de vigilancia marítima del Ejército del Aire y del Espacio. La presencia de estos medios permitió coordinar operaciones navales y aeronavales, además de evaluar los procedimientos de enlace, vigilancia y apoyo entre plataformas de distinta naturaleza.

La dirección de las maniobras en el mar correspondió al comandante de la 41.ª Escuadrilla de Escoltas, el capitán de navío Rafael Mira Calvo, embarcado junto a su Estado Mayor en la fragata ‘Navarra’. El mando destacó la profesionalidad, preparación y coordinación de las dotaciones, pilotos, equipos especializados y órganos de apoyo participantes. La Armada considera que este tipo de ejercicios resulta esencial para mantener la preparación de las unidades en situaciones de elevada exigencia. Además de evaluar el funcionamiento de los sistemas de armas, permiten entrenar la toma de decisiones, el intercambio de información y la actuación coordinada.

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Varios buques y el submarino Isaac Peral de la Armada española navegan en formación durante el ejercicio Sinkex 26 (Armada)

Medidas ambientales antes y durante el hundimiento

La protección del entorno marino también formó parte de la planificación de la operación. Antes del hundimiento, el antiguo ‘Infanta Elena’, que ya había sido dado de baja, fue sometido a un proceso completo de descontaminación. Se retiraron combustibles, aceites y otros componentes que pudieran ocasionar contaminación en el medio marino. Asimismo, la zona de maniobras fue evaluada con carácter previo desde los puntos de vista hidrográfico y ambiental. Durante el ejercicio se activó un protocolo específico de vigilancia e inspección destinado a evitar daños a cetáceos y otras especies protegidas que pudieran encontrarse en el área.

Estas medidas incluyeron también actuaciones para garantizar la seguridad de la navegación civil en el entorno del archipiélago. Con ello, la Armada señala que busca compatibilizar el adiestramiento militar con la preservación del ecosistema y el uso seguro de los espacios marítimos. Con el ’Sinkex 26′, la Armada continúa reforzando el entrenamiento de sus unidades y la preparación de su personal para operar en escenarios complejos.

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