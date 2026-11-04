Los errores que debes evitar si quieres comprar una autocaravana después de jubilarte: el caso de una pareja que la vendió tras dos viajes

Una autocaravana (Canva)

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La promesa de recorrer carreteras sin horarios, con alojamiento propio y libertad para improvisar rutas atrae a muchos jubilados. Pero comprar una autocaravana sin probar antes si se adapta a las necesidades reales puede convertir el proyecto en un gasto difícil de sostener. Una pareja de recién jubilados vendió su vehículo pocos meses después de adquirirlo y tras apenas dos salidas.

El caso lo contó Marie L. Mangin, una maestra canadiense ya retirada, en Business Insider. Junto a su marido, había imaginado durante años viajes por carretera para aprovechar una nueva etapa con más tiempo libre. La oportunidad surgió en una exposición de vehículos, donde encontraron una furgoneta camper de los años 90 cuyo precio encajaba en su presupuesto.

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Tenía generador, una pequeña cocina y el equipamiento que, a primera vista, consideraban suficiente. La compra fue inmediata. La experiencia posterior mostró que la elección se había basado más en la expectativa de viajar que en las condiciones concretas de uso.

Probar el espacio y revisar el estado técnico antes de comprar

El primer error fue no valorar con precisión el espacio interior. En su primera noche dentro de la camper, estacionada en la entrada de la casa de un familiar antes de un concierto, la pareja apenas pudo descansar. Consideraron que se trataba de una cuestión de adaptación, pero el segundo viaje confirmó que el vehículo no resultaba cómodo.

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Durante un festival de cuatro días, cargaron una nevera portátil, una parrilla, una garrafa de agua, sillas reclinables, equipaje y otros objetos necesarios para la estancia. El interior quedó tan ocupado que tenían que sacar sus pertenencias para sentarse dentro y volver a guardarlas antes de salir, por temor a que alguien las robara.

Las dimensiones tampoco se ajustaban a sus características físicas. Mangin, que mide 1,52 metros, se golpeaba con los armarios superiores. Su esposo, de 1,83 metros, no podía permanecer erguido en el habitáculo. Antes de comprar, conviene pasar tiempo dentro del vehículo, probar la cama, abrir los armarios y simular una jornada con el equipaje habitual.

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Autocaravana (Adobe Stock).

La pareja también descubrió fallos que el vendedor no les había comunicado. El generador estaba averiado y el microondas no funcionaba correctamente. A esas reparaciones se añadieron el cambio de neumáticos, los airbags y el parabrisas.

Una inspección mecánica y del equipamiento antes de cerrar la operación permite detectar averías y calcular el presupuesto total. En una autocaravana usada no basta con revisar el motor: hay que comprobar la instalación eléctrica, los depósitos de agua, la calefacción, los electrodomésticos, los cierres, la humedad y el estado de los neumáticos.

También es recomendable pedir facturas de mantenimiento, conocer la antigüedad de cada componente y verificar si existen piezas difíciles de reemplazar. Una oferta asequible puede dejar de serlo si requiere intervenciones inmediatas.

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Los gastos fijos pueden superar el uso real

El coste de compra fue solo una parte del desembolso, ya que la pareja tuvo que asumir el seguro, el mantenimiento y un lugar donde guardar la furgoneta cuando no la utilizaba. Dejarla en la calle aumentaba el riesgo de robos, por lo que necesitaban pagar por un aparcamiento vigilado.

Ese cálculo llevó a una conclusión clara: era una inversión demasiado alta para un vehículo que probablemente utilizarían dos veces al año. La frecuencia prevista de uso es un elemento central antes de comprar.

José Luis Osella tiene 54 años y es médico veterinario. El año pasado decidió cerrar su local de Mar de Ajó y darle otro sentido a su vida luego de más de 30 años de trabajo. “Hice esta camper con mis propias manos y a mi manera. Quería que fuera exactamente como la había imaginado”, contó

Si las escapadas serán ocasionales, el alquiler de una autocaravana, el uso de un coche propio con alojamientos económicos o una prueba previa durante varios días pueden resultar alternativas más razonables.

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Tras varios meses, vendieron la camper a otra pareja, a la que informaron de los problemas detectados. Recuperaron la inversión después de las reparaciones, pero modificaron sus planes de jubilación: viajarán en coche, prepararán comida para el trayecto y reservarán alojamientos de menor coste con desayuno incluido.