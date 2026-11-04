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Tres posturas de yoga para prevenir el dolor de rodillas, mejorar la movilidad de la articulación y fortalecer la zona

Son aptas para principiantes y se pueden incluir en cualquier rutina

El yoga tiene numerosos beneficios
Mujer feliz. (Magnific)
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Subir escaleras, salir a caminar, levantarse del sofá o incluso pasar demasiado tiempo de pie. Las rodillas participan en muchos de los movimientos que hacemos a diario y, cuando empiezan las molestias, cualquier actividad puede convertirse en un esfuerzo. Ante estos dolores, es habitual pensar que lo mejor es dejar de hacer ejercicio y evitar mover la articulación para no empeorar la situación. Sin embargo, el movimiento también puede ser parte de la solución.

El yoga es una de las disciplinas que permite trabajar la fuerza, el equilibrio y la flexibilidad a través de movimientos controlados. Sus posturas pueden ayudar a fortalecer los músculos que rodean la rodilla, mejorar su estabilidad y mantener una buena movilidad, siempre que se adapten a la condición física de cada persona.

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Por eso, incorporar algunos ejercicios a nuestra rutina puede ser una buena forma de cuidar esta articulación y reducir el riesgo de molestias. Estas son tres posturas de yoga que ayudan a fortalecer las piernas y trabajar la movilidad de las rodillas.

Postura de la silla

Los beneficios de hacer la postura de la silla
La postura de la silla. (Adobe Stock)

La postura de la silla es uno de los ejercicios que permite trabajar la fuerza de las piernas y mejorar la estabilidad de las rodillas. Su práctica activa especialmente los cuádriceps y los glúteos, dos grupos musculares que desempeñan un papel importante en el soporte y la estabilidad de esta articulación. Al fortalecerlos, contribuimos a mejorar el control de los movimientos cotidianos, como caminar, subir escaleras o levantarnos de una silla.

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Para realizarla, colócate de pie con las piernas separadas a la anchura de las caderas y los brazos extendidos hacia delante o por encima de la cabeza. Desde esa posición, flexiona lentamente las rodillas y lleva la cadera hacia atrás, como si fueras a sentarte en una silla imaginaria. Mantén la espalda recta, el peso repartido entre ambos pies y las rodillas alineadas con los dedos de los pies. No es necesario bajar demasiado: puedes mantener una flexión poco profunda durante unos segundos y regresar después a la posición inicial.

Postura del guerrero I

Ejercicio de yoga
Postura del guerrero. (Adobe Stock)

La postura del guerrero I permite fortalecer las piernas mientras se trabaja el equilibrio. La flexión de la pierna adelantada involucra glúteo y cuádriceps, mientras que la pierna trasera permanece extendida y ayuda a mantenernos estables. Además, esta posición favorece la movilidad de las caderas y permite trabajar el control corporal.

Para realizarla, da un paso amplio hacia delante y deja el pie trasero apoyado en el suelo, ligeramente girado hacia dentro. Flexiona la rodilla delantera, procurando que quede alineada con el tobillo, mientras mantienes la pierna de atrás estirada. Desde esa posición, eleva los brazos por encima de la cabeza y dirige la mirada al frente. Mantén la postura durante varias respiraciones y vuelve despacio a la posición inicial antes de repetir con la otra pierna. Si aparece dolor en la rodilla, reduce la flexión o detén el ejercicio.

Postura del puente

Ejercicio de yoga
Postura del puente, yoga. (Magnific)

La postura del puente permite fortalecer la parte posterior de las piernas y los glúteos, dos grupos musculares que contribuyen a estabilizar las rodillas y facilitar movimientos cotidianos como caminar o subir escaleras. Además, trabaja la musculatura de la zona lumbar y ayuda a mejorar la movilidad de la cadera, sin someter a las rodillas a una flexión profunda.

Para realizarla, túmbate boca arriba sobre una esterilla, flexiona las rodillas y apoya las plantas de los pies en el suelo, separados a la anchura de las caderas. Deja los brazos extendidos junto al cuerpo, con las palmas hacia abajo. Desde esa posición, eleva lentamente la pelvis hasta formar una línea diagonal entre los hombros y las rodillas. Mantén los pies bien apoyados, las rodillas alineadas y evita arquear en exceso la espalda. Aguanta unos segundos y baja la cadera de forma controlada hasta volver a la posición inicial.

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