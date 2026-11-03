Kiko Rivera se emociona al hablar sobre el ictus que sufrió hace unos meses: “Nunca pensé que la vida me fuera a castigar 2 veces”

Kiko Rivera en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

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Kiko Rivera regresaba este lunes a El Hormiguero con una historia personal que va mucho más allá de sus nuevos proyectos musicales. El DJ sevillano ha acudido al espacio de Pablo Motos para presentar su último lanzamiento, He vuelto a nacer, un título que resume el cambio de perspectiva que ha experimentado después de enfrentarse a dos graves episodios de salud. El último, ocurrido el pasado verano, fue especialmente complicado y le hizo temer por su vida. “La vida me ha cambiado por completo”, ha reconocido durante una entrevista en la que no ha podido contener la emoción.

A sus 42 años, el hijo de Isabel Pantoja ha tenido que afrontar dos ictus en un periodo de apenas cuatro años. Aunque el primero ya supuso un importante susto, el segundo tuvo consecuencias más graves. “El primero fue fuerte, pero el segundo fue aún peor. Pensé seriamente que de ese segundo no salía”, ha confesado ante el presentador.

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El episodio que le llevó de nuevo al hospital tuvo lugar en julio, coincidiendo con la noche de la final entre España y Argentina. Rivera se encontraba trabajando en Vigo y había participado en una actuación después de celebrar la victoria de la selección española. Sin embargo, durante la noche comenzó a notar que algo no iba bien. “Empecé a sentirme raro”, ha explicado.

El artista ha reconstruido ante las cámaras cómo se desarrollaron aquellas horas. Al principio, los síntomas no le hicieron pensar en un problema neurológico. Su pareja, Lola García, intentaba hablar con él, pero Kiko apenas reaccionaba: “Mi mujer se enfadó conmigo porque se pensaba que me había bebido unas cuantas copas porque me hablaba y yo no podía reaccionar”.

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“Yo ahora me cuido más, he dejado de fumar y no bebo nada de alcohol, pero no me he convertido de repente en un niño de San Ildefonso, sigo siendo Kiko Rivera”, ha seguido. “Es que a mí me gusta todo lo malo, no lo puedo evitar, me gusta mucho comer y mi absoluta debilidad es la Coca-Cola. Soy diabético tipo 2, hipertenso, tengo colesterol, ácido úrico y me han dado dos ictus con 42 años”, ha seguido diciendo relatando uno por uno todos los problemas de salud que padece.

Las secuelas

Tras una pequeña discusión, se fue a dormir y, al despertar, descubrió que tenía adormecida toda la parte izquierda del cuerpo: “Desperté en la mañana y tenía toda la parte izquierda dormida. Pensé que era de una mala postura, Pablo, nunca pensé que la vida me fuera a castigar 2 veces, ¿sabes?”. El miedo llegó poco después. Pese a encontrarse mal, emprendió el viaje de regreso en avión.

Fue durante el trayecto cuando, según ha relatado, los síntomas se intensificaron. “Estaba asustado, acojonado. Me subí al avión de regreso y me quedé dormido, pero con la presión del vuelo me dio todo el zambombazo. Al aterrizar me fui directo al hospital. Sinceramente, pensé: ‘Aquí me quedo en el sitio’”.

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Aquel ingreso supuso un nuevo punto de inflexión. El DJ ha explicado que todavía no se encuentra recuperado por completo y que convive con algunas secuelas que afectan a su día a día. “La pierna me falla y el brazo también. Además, cuando paso mucho tiempo hablando con alguien, la cabeza se me va y desconecto”, ha detallado. Aunque desde fuera pueda parecer que ha superado el episodio sin consecuencias visibles, ha querido dejar claro que las dificultades continúan. “Aunque aparentemente parezca que no me ha quedado nada, internamente estoy jodido”.

Kiko Rivera en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

La reconciliación con Isabel Pantoja

De esta experiencia nació también la inspiración para su nueva canción. Rivera ha explicado que el tema recoge precisamente ese cambio de prioridades que ha llegado después de enfrentarse a una situación límite. “Sentía frío, silencio, la oscuridad, pero esta vez tenía el abrazo de mi madre, llevábamos seis años sin hablarnos. Malditos seis años. El abrazo de una madre no lo iguala nadie”, ha confesado.

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“Yo ahora me cuido más, he dejado de fumar y no bebo nada de alcohol, pero no me he convertido de repente en un niño de San Ildefonso, sigo siendo Kiko Rivera”, ha admitido. “Es que a mí me gusta todo lo malo, no lo puedo evitar, me gusta mucho comer y mi absoluta debilidad es la Coca-Cola. Soy diabético tipo 2, hipertenso, tengo colesterol, ácido úrico y me han dado dos ictus con 42 años”, ha relatado el DJ, que siendo tan joven ya ha pasado largas temporadas en el hospital.